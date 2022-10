Il produttore taiwanese Acer non è certo il primo che viene in mente quando si parla di schede video, in quanto si occupa principalmente di notebook, desktop e altri accessori informatici. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia deciso di fare il suo ingresso nel mercato delle schede grafiche scegliendo un modello basati sulla nuova ammiraglia di casa Intel, vale a dire Arc A770.

Dal punto di vista estetico, la scheda presenta un design piuttosto inconsueto, con una dissipatore raffreddato da una ventola blower al centro e da una seconda ventola più grande sulla destra. Sicuramente, un sistema di questo genere riesce a differenziare il prodotto rispetto a quello dei suoi concorrenti. La copertura, inoltre, è caratterizzata da un aspetto metallico con una finitura nera piuttosto elegante.

Una nota di colore viene fornita dell’illuminazione RGB su entrambe le ventole, nonché sul logo Predator. L’alimentazione viene fornita tramite i due connettori PCIe a 8 pin. Purtroppo, al momento Acer non ha fornito ulteriori a riguardo, quindi non sappiamo se la scheda sarà dotata di 8 o 16 GB di memoria GDDR6 a bordo.

Introducing the all new @intelgraphics #IntelArc A770 GPU, which we've christened #PredatorBiFrost. Paving the way for a new generation of gaming awesome! pic.twitter.com/MmN4rAszIt — Predator Gaming (@PredatorGaming) September 30, 2022

Ricordiamo che Intel Arc A770 potrà contare sulla tecnologia di upscaling XeSS, rivale del DLSS di Nvidia e del FSR di AMD, che in alcuni scenari sarà in grado di raddoppiare le prestazioni nei giochi. In termini di specifiche tecniche, a bordo troviamo una GPU ACM-G10 prodotta con i 6nm di TSMC, dotata di 21,7 miliardi di transistor, 32 Xe-Core con 4096 shader, 512 XMX Matrix Engine e 32 unità ray tracing. La GPU dovrebbe raggiungere una frequenza di 2100MHz e un TDP di 225 watt.

Per il momento non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte di Acer, rammentandovi che il debutto sul mercato di Arc A770 e Arc A750 è previsto per il prossimo 12 ottobre.