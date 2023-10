La Radeon RX 7900M debutta su un Alienware m18, è la GPU mobile AMD più potente

La Radeon RX 7900M, la GPU per portatili AMD più potente della lineup attuale, ha fatto il suo debutto nelle scorse ore con l’annuncio del nuovo Alienware m18, che ha tutte le carte in regola per entrare nella classifica dei migliori portatili gaming sul mercato.

La nuova Radeon RX 7900M è basata su architettura RDNA 3, con pieno supporto al ray tracing e alle ultime tecnologie, FSR 3 con frame generation incluso. AMD ha usato la GPU Navi 31 e un design MCM, con il GCD prodotto a 5nm e l’MCD a 6nm; a bordo troviamo 72 Compute Unit, per un totale di 4608 Stream Processor, 16GB di memoria video su un’interfaccia 256 bit e un TGP base di 160 watt, che può arrivare fino a 200 watt sfruttando la tecnologia AMD SmartShift.

Stando alla slide condivisa da AMD (che potete vedere qui sopra), la nuova RX 7900M compete con la RTX 4080 Laptop ed è pensata per giocare in Quad HD (1440p) a dettagli grafici elevati ampiamente sopra i 60 FPS. Il grafico mette in luce le difficoltà rispetto alla concorrenza nella gestione del ray tracing, ma nel complesso la Radeon è il 7% mediamente più veloce nei giochi provati e fa segnare un significativo +38% in Cyberpunk 2077.

Per quel che riguarda le altre specifiche del portatile, l’Alienware m18 è equipaggiato (nella sua configurazione più potente) con processore AMD Ryzen 9 7945HX con 16 core e 32 thread, fino a 64GB di RAM DDR5-4800, fino a 8,5TB di storage su SSD NVMe e schermo QHD+ 165Hz con diagonale da 18 pollici.

La dotazione porte comprende tre USB 3.2 Gen 1, due tipo A una tipo C, due USB4 Gen 2 tipo C, uscite HDMI 2.1 e mini-DisplayPort, lettore di schede SD, Ethernet e jack 3,5mm. Arriverà inizialmente sul mercato americano, al prezzo di 2799 dollari (per questa configurazione); non sappiamo se e quando raggiungerà il mercato italiano.