L'IA è il futuro di Intel, nasce il programma AI PC Acceleration

Nelle scorse ore Intel ha presentato il programma AI PC Acceleration, un’iniziativa atta ad accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nei PC. Il programma metterà a disposizione dei fornitori di hardware e software risorse Intel, tra cui toolchain di intelligenza artificiale, co-engineering, co-marketing, hardware, competenze tecniche e risorse di progettazione.

In questo modo, Intel spera di permettere ai fornitori di sfruttare al massimo i processori Intel Core Ultra e le tecnologie in essi presenti, così da massimizzare le prestazioni delle applicazioni AI e machine learning, accelerare nuovi casi d’uso e connettere il settore dei PC alle soluzioni emergenti nell’ecosistema dei PC con IA.

I PC con intelligenza artificiale segnano un punto di svolta, l’inizio di un’epoca dove il software sarà sempre più potenziato da algoritmi IA e machine learning e permetterà di lavorare e creare opere in modo molto più semplice. Intel lavorerà con più di 100 partner, tra cui Adobe, BlackMagic, Topaz, Audacity, Webex e molti altri, per migliorare l’uso dei PC per quanto riguarda effetti audio, creazione di contenuti, gaming, streaming, sicurezza e molto altro.

“Intel riconosce che la leadership nel campo del software è fondamentale per l’esperienza d’uso dei PC basati su AI e siamo in una posizione unica per guidare il settore con un approccio a ecosistema aperto. Grazie a una lunga storia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e una profonda rete di relazioni con gli i progettisti degli ISV, Intel assumerà un ruolo attivo nel promuovere connessioni e innovazioni che promuovono nuovi casi d'uso ed esperienze su PC", ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, executive vice president and general manager of the Client Computing Group di Intel.