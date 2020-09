La RTX 3080 con 20GB di VRAM sarebbe stata confermata da Galax

Dopo l’annuncio della nuova serie di schede video Nvidia RTX, alcuni utenti si sono detti un po’ delusi dalla quantità di memoria VRAM presente sulla versione che conosciamo della RTX 3080 che, a parer loro, non è abbastanza “a prova di futuro”. Sembra che l’azienda abbia però in piano una variante con ben il doppio della memoria.

La conferma sarebbe arrivata durante una conferenza dedicata ai distributori tenuta da Galax in Cina, in cui sarebbero stati svelati addirittura 3 SKU della famiglia GeForce RTX 30 ancora non annunciati ufficialmente da Nvidia.

Non è la prima conferma che spunta in rete dell’esistenza di una RTX 3080 con 20GB di memoria video GDDR6X, variante che servirebbe ad avvicinare la scheda in questione alla sorella maggiore, la RTX 3090 che ha a disposizione ben 24GB di VRAM.

Oltre a questa prima scheda inedita di fascia alta, Galax avrebbe mostrato in una slide anche la RTX 3060, molto attesa dagli utenti per via delle sue presunte performace che la porterebbero in pari con la RTX 2080 ma ad un prezzo di gran lunga inferiore.

Tra la RTX 3070 e la RTX 3080, Galax ha posizionato anche un ulteriore prodotto dal nome in codice PG142 SKU 0. Potenzialmente potrebbe trattarsi della vociferata RTX 3070 Ti o 3070 Super, in base ai leak a cui si vuole dare più credito. Potrebbe anche essere possibile si tratti di una versione di RTX 3070 con 16GB di memoria GDDR6 invece degli 8GB con cui verrà lanciata il 15 ottobre il modello già annunciato.

Interessante il grafico immortalato in questa foto rubato, che metterebbe a confronto il grado di prestazioni delle nuove RTX con quelle della generazione precedente.

Non ci resta che rimanere in attesa e seguire l’evoluzione della nuova gamma di prodotti Nvidia che sembrano diventare sempre più interessanti e capaci di soddisfare tutte le esigenze degli utenti.