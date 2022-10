Recentemente, NVIDIA ha finalmente pubblicato i benchmark ufficiali della serie GeForce RTX 40 (basata sull’architettura Ada Lovelace), che mostrano la potenza delle schede video anche quando il DLSS 3.0 è attivo, quindi basate essenzialmente sulla loro semplice “forza bruta”. In particolare, è stato preso in esame anche il popolare Overwatch 2, secondo capitolo del celeberrimo sparatutto targato Blizzard, dove la RTX 4090 ha ottenuto il doppio del frame rate rispetto alla RTX 3080 (Ampere).

Questo evidenza come le nuove schede costituiscano decisamente un passo in avanti importante nei carichi di lavoro raster nei confronti della precedente generazione, anche senza considerare tecnologie evolute come DLSS 3.0. In particolare, NVIDIA, nel suo test, ha preso in considerazione sei GPU, quali la RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080, RTX 4080 12GB, RTX 4080 16GB e RTX 4090. Ovviamente, la RTX 4090 ha superato di gran lunga tutti gli altri modelli generando ben 507 fps (risultando il 103% più veloce rispetto alla RTX 3080), seguita dalla RTX 4080 16GB (368fps), RTX 4080 112GB (296fps), RTX 3080 (249fps), RTX 3070 (195fps) e RTX 3060 (122fps). Il processore utilizzato nella configurazione di test era un Intel Core i9-12900K (Alder Lake), mentre le impostazioni di qualità erano impostate a “Ultra” e la risoluzione a 1.440p.

Photo credit: NVIDIA

Di sicuro, stupisce anche la notevole differenza di performance tra i due modelli di RTX 4080. Infatti, la RTX 4080 12GB è risultata solo il 18% veloce rispetto alla RTX 3080, mentre la RTX 4080 16GB è riuscita a ottenere un vantaggio del 48%. Purtroppo, mancano i dati di altre schede piuttosto interessanti come la RTX 3080 Ti, RTX 3090 e RTX 3090 Ti, anche se questi modelli è molto probabile che forniscano prestazioni paragonabili alla RTX 4080 12GB.

Manca ormai poco al debutto sul mercato della nuova ammiraglia NVIDIA, la poderosa GeForce RTX 4090, basata sull’architettura Ada LoveLace, previsto per il prossimo 12 ottobre. Tuttavia, già diversi rivenditori europei hanno iniziato a rinnovare il proprio listino con diversi modelli custom realizzati dai maggiori produttori, come ASUS, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY e Zotac. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.