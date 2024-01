La RTX 4090 ha battuto la Steam Deck per volume di vendite, secondo l'ultimo sondaggio Steam

Il sondaggio Steam di dicembre 2023 ha suscitato un certo interesse: non tanto per il leggerissimo calo di NVIDIA (-0,5%) a favore di AMD e Intel (+0,25% circa entrambe), quanto per il fatto che sembra ci siano più RTX 4090 che Steam Deck.

Guardando i dati del sondaggio, la APU RDNA 2 di Steam Deck si ferma allo 0,78%, mentre la RTX 4090 raggiunge lo 0,89%. Come di certo saprete il sondaggio Steam prende in esame solo una parte dei giocatori ed è bene ricordare che quanto emerge è solo una rappresentazione parziale, ma questo dato lascia pensare che ci sia una grande abbondanza di RTX 4090, considerando che Valve ha stimato le vendite di Steam Deck intorno ai 3 milioni per la fine del 2023.

Un altro elemento difficile da decifrare riguarda Vulkan e DX11. Guardando la prima delle due tabelle, la somma delle percentuali arriva quasi al 197%, un dato che non ha senso; nella tabella DX11 succede l’esatto opposto, con i dati che sommati non raggiungono il 100%.

Non è la prima volta che il sondaggio Steam viene criticato per mancanza di trasparenza e possibili errori, certo è che le discrepanze nei dati suscitano un certo interesse, pur lasciando diversi dubbi su quale sia la reale situazione nel panorama delle GPU (e non solo).

A tal proposito, dal sondaggio emerge che NVIDIA continua a dominare con quasi l’80%, mentre AMD raggiunge il 15% circa e Intel il 5%. La famiglia RTX 30 continua a essere la più diffusa, ma la gamma RTX 40 continua a crescere, avvicinandosi sempre più alle GTX 16, leggermente in calo ma stabili intorno al 12%. La situazione è immutata in casa AMD, con le RX 7000 ancora allo 0,34% e le RX 6000 ferme al 3,98%. Il 5% di Intel è infine rappresentato tutto dalle soluzioni integrate, dato che sono ancora assenti le Intel Arc Alchemist.