La RTX 4090 Noctua Edition esiste, l'ha fatta un modder

Alcuni fan di Noctua hanno deciso di costruire le proprie versione a tema Noctua della RTX 4090, e uno di questi fan ha condiviso le foto del suo capolavoro autocostruito su Reddit. Questa GPU è stata creata utilizzando una GPU Inno3d RTX 4090 iCHILL, ventole Noctua NF-A9 e una stampante 3D. Il risultato è davvero notevole.

La mod sostituisce le ventole di serie e il rivestimento sulla Inno3d RTX 4090 con le ventole NF-A9 da 92mm di Noctua e un rivestimento stampato in 3D appositamente progettato per ospitare le ventole più performanti da 92mm. Secondo il modder, i riscontri sono stati molto positivi, con temperature di circa 8°C più basse con la nuova configurazione.

Un aspetto che sembra aver contribuito al successo di questa mod è il design del rivestimento modificato creato dall'utente di Reddit ZaME19. A differenza dei rivestimenti che si vedono sulla maggior parte delle RTX 4090 OEM, questo non limita il flusso d'aria dentro o fuori il dissipatore di calore della RTX 4090. Ciò migliora l'efficienza, consentendo all'aria di viaggiare facilmente attraverso il dissipatore di calore.

Le ventole utilizzate per la mod svolgono anche un ruolo importante nel migliorare le prestazioni di raffreddamento. Le ventole PWM NF-A9 sono ventole da 92mm ad alte prestazioni ottimizzate per i dissipatori ad aria, ciò per cui Noctua è conosciuta. Hanno una velocità massima di 2000 RPM e una portata d'aria di 46,4 piedi cubi al minuto (CFM). Sono molto più larghe delle normali ventole GPU, quindi spingono più aria sul dissipatore di calore a velocità simili.

Questa mod Noctua per la RTX 4090 mostra ciò che è possibile con la stampa 3D e ventole ad aria di alta qualità. Anche se questa mod è stata stampata in PLA, alcuni utenti hanno notato che forse un materiale diverso potrebbe essere migliore, poiché il PLA inizia a deformarsi a temperature relativamente basse (60°C), mentre materiali come il PETG sono più robusti a temperature più elevate.

A questo punto Nvidia dovrebbe davvero cominciare a stringere una vera e propria collaborazione fissa con Noctua.