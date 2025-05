SCONTO SHOCK su Logitech MX Master 2S: RISPARMIA IL 52% su Amazon!

Se siete alla ricerca di un mouse wireless ergonomico che unisca funzionalità avanzate e un prezzo estremamente vantaggioso, l'attuale offerta su Amazon del Logitech MX Master 2S è una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire. Proposto a soli 56,99€, con uno sconto del 52% rispetto al prezzo più basso recente di 119€, questo dispositivo rappresenta un investimento di alto livello per chi lavora quotidianamente al PC o al Mac. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse da ufficio per ulteriori consigli.

Logitech MX Master 2S, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech MX Master 2S è pensato per chi pretende il massimo in termini di precisione, ergonomia e produttività. Grazie alla tecnologia Logitech Flow, potete controllare fino a tre computer contemporaneamente, spostando il cursore da uno schermo all'altro con fluidità e copiando e incollando file, testi e immagini in modo intuitivo. Una funzione ideale per i professionisti che operano su più dispositivi.

Il sensore Darkfield High Precision consente un tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, incluso il vetro, con una risoluzione regolabile fino a 4.000 DPI. Questo significa che avrete sempre controllo e reattività ottimali, indipendentemente dal tipo di scrivania o postazione utilizzata.

Un altro punto di forza è la durata della batteria: con una ricarica completa si arriva fino a 70 giorni di utilizzo, mentre con soli tre minuti di ricarica si ottiene energia sufficiente per un'intera giornata di lavoro. Lo scorrimento adattivo alla velocità, abbinato allo scorrimento laterale con il pollice, rende la navigazione su documenti e pagine web ancora più intuitiva e veloce.

Il design ergonomico, con una forma sagomata che supporta mano e polso, garantisce massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo, mentre i materiali di alta qualità e i pulsanti ben posizionati aggiungono un ulteriore livello di usabilità. A questo prezzo, Logitech MX Master 2S è una scelta eccellente per professionisti, creativi e utenti avanzati che cercano un mouse premium ad un costo contenuto.

