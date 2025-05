Il NO IVA di Comet abbatte il prezzo del MacBook Air: ora a 876€

Negli ultimi tempi, la promozione "NO IVA" è diventata una delle più apprezzate tra i consumatori italiani, spesso proposta da grandi catene come Mediaworld e Unieuro. Oggi, anche Comet si unisce a questa tendenza, offrendo ai propri clienti un'opportunità davvero interessante: il MacBook Air da 13" con chip M2 è disponibile a soli 876€, grazie allo sconto applicato con la promozione in corso. Un'occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un notebook da lavoro potente, leggero e affidabile.

Apple MacBook Air 13" M2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iniziativa promozionale è valida fino al 21 maggio ed è riservata ai possessori della tessera Comet Mia, la fidelity card gratuita che può essere facilmente collegata al proprio account Comet. Una volta registrati, sarà possibile accedere alla promozione e ottenere lo sconto direttamente sul prezzo di listino, con la possibilità di acquistare uno dei portatili Apple più richiesti a un prezzo decisamente vantaggioso.

Il MacBook Air M2 è ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra prestazioni, autonomia e portabilità. Dotato del nuovo chip Apple M2, offre una velocità sorprendente per tutte le attività quotidiane, dalla produttività al tempo libero, il tutto in un design elegante e ultra-sottile. A questo prezzo, rappresenta un investimento intelligente, specialmente per studenti e utenti creativi.

Se stavate valutando l'acquisto di un nuovo laptop, questa è l’occasione giusta per approfittare di uno sconto concreto senza dover attendere il Black Friday o eventi simili. Vi consigliamo di registrarvi quanto prima al programma Comet Mia e di cogliere questa promozione prima della scadenza: offerte di questo livello, soprattutto su prodotti Apple, non si vedono tutti i giorni.

