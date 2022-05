Con il passare dei mesi, si avvicina sempre di più la presunta presentazione e debutto sul mercato delle schede grafiche NVIDIA basate sull’architettura Ada Lovelace, che andranno a costituire la serie RTX 40. Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo riportato vari rumor inerenti a questa nuova generazione, stando ai quali l’ammiraglia, presumibilmente chiamata RTX 4090, sarà equipaggiata con la GPU AD102 che dovrebbe essere fornita di 144 Streaming Multi-Processors, per un totale di 18.432 CUDA core, accoppiata a 24GB di memorie GDDR6X, oltre a 96 MB di cache L2. Inoltre, sembra che la scheda necessiterà di una maggiore energia per funzionare, ma grazie al connettore PCI Express 5.0 a 12 pin sarà possibile erogare sino a 600W.

Photo Credit: NVIDIA

Recentemente, il noto leaker kopite7kimi ha pubblicato le potenziali configurazioni di memoria della GeForce RTX 4090 e RTX 4070. In particolare, la RTX 4090 dovrebbe essere dotata, come detto in precedenza, di 24GB di GDDR6X con una velocità di 21Gb/s e, supponendo che venga utilizzato un bus a 384 bit, ciò significa che avrebbe una larghezza di banda massima di 1TB/s, solo il 7,7% in più rispetto all’odierna RTX 3090.

Per quanto riguarda la RTX 4070, kopite7kimi ha affermato che sarà dotata di 12GB di GDDR6 a 18Gb/s; quindi, da questo punto di vista, il balzo in avanti nei confronti dell’attuale RTX 3070 sarà evidente, data la presenza del 50% di memoria in più, nonché una maggiore velocità di trasferimento dati. Il resto delle specifiche, ovviamente, è al momento sconosciuto, ma, secondo le ultime voci, la scheda dovrebbe essere basata sulla GPU AD104, equipaggiata con un numero di CUDA core che dovrebbe aggirarsi sui 7.500, mentre il consumo sarà al massimo di 300W.

RTX 4090, PG137/139-SKU330, AD102-300, 21Gbps 24G GDDR6X, 600W

RTX 4070, PG141-SKU341, AD104-400, 18Gbps 12G GDDR6, 300W — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 10, 2022

Per il momento, non ci resta altro che attendere ancora qualche altra settimana per ricevere ulteriori dettagli ufficiali da parte di NVIDIA.