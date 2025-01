La tecnologia FSR 4 di AMD sarà compatibile con i giochi che supportano l'FSR 3.1

Con il lancio delle nuove GPU Radeon RX 9070 basate sull'architettura RDNA 4, AMD ha introdotto un'importante innovazione nel mondo dell'upscaling grafico: la tecnologia FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Questa nuova versione, potenziata dall'intelligenza artificiale, promette miglioramenti significativi nella qualità visiva e nelle prestazioni per i giochi compatibili.

Un aspetto rivoluzionario di FSR 4 è l'integrazione con l'"Upgradable FSR API". Grazie a questa funzionalità, tutti i giochi che supportano la precedente versione FSR 3.1 potranno beneficiare di un aggiornamento semplice e veloce alla nuova tecnologia. AMD ha confermato, allo staff di VideoCardz su X, che questo processo sarà gestito direttamente a livello di driver per le GPU RDNA 4, eliminando la necessità di interventi da parte degli sviluppatori dei giochi.

Durante il CES 2025, AMD ha dimostrato le potenzialità di FSR 4 con il titolo "Ratchet and Clank: Rift Apart", evidenziando come la nuova tecnologia possa essere implementata senza difficoltà su giochi già compatibili con FSR 3.1. Questo approccio non solo semplifica il processo di aggiornamento, ma garantisce anche che i giocatori possano accedere rapidamente alle migliorie offerte dalla nuova tecnologia.

FSR 4 sfrutta le capacità avanzate delle GPU RDNA 4, progettate per ottimizzare il ray tracing, migliorare la qualità visiva e incrementare l'efficienza complessiva. L'integrazione di acceleratori AI di seconda generazione consente di ottenere un upscaling più preciso e realistico, offrendo un'esperienza di gioco più coinvolgente.

La promessa di AMD è chiara: rendere le sue tecnologie di upscaling accessibili e facilmente aggiornabili per il maggior numero di giochi possibile. Questa strategia non solo rafforza la posizione dell'azienda nel mercato delle schede grafiche, ma offre anche ai giocatori la certezza di un supporto costante e di alto livello per le future innovazioni.

Con queste novità, AMD si posiziona come un leader innovativo nel settore, ponendo una forte concorrenza alle tecnologie rivali come il DLSS di NVIDIA. Il futuro dell'upscaling grafico sembra essere più accessibile, efficiente e avanzato che mai.