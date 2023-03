Sembra che le tecnologie di miglioramento dei flussi video inizino ad essere sempre più richieste dagli utenti. Del resto, è da molto tempo che algoritmi simili vengono impiegate nelle smart TV. Dopo NVIDIA e la sua RTX Video Super Resolution, qualche giorno fa vi abbiamo riportato che anche Microsoft sta sviluppando la sua tecnologia di Super Video Resolution per ridurre la quantità di banda necessaria per lo streaming dei video, grazie all’utilizzo di un upscaler AI che rimuove gli artefatti di compressione.

Recentemente Intel ha fatto un annuncio che farà felici coloro che usufruiscono di servizi di streaming: la sua nuova tecnologia di Video Super Resolution, chiamata, senza troppa fantasia, Intel VSR, sarà presto disponibile sui browser basati su Chromium, come Google Chrome e Microsoft Edge.

Al momento, questa tecnologia di upscaling video è disponibile solo su alcune piattaforme come Twitch e Bilibili, ma presto sarà diffusa anche su altri portali. Nonostante ciò, gli utenti possono già attivarla manualmente su Google Chrome utilizzando una versione 109 o superiore del browser e creando un collegamento personalizzato all’applicazione. Tuttavia, ricordiamo che Intel VSR supporta solo specifiche generazioni di GPU Intel, partendo da quelle integrate sulle CPU Tiger Lake.

Nel caso foste interessati a provare questa funzionalità, fate clic con il tasto destro del mouse su Google Chrome e si aprirà un menu che presenta un’opzione per vedere le “Proprietà”. In questa finestra, dirigetevi nella scheda Collegamento e guardate la voce Destinazione. In quest’ultima, dopo il testo già presente nella casella, aggiungete il seguente codice:

–enable-features=IntelVpSuperResolution

Intel VSR promette di migliorare notevolmente la qualità dei video sulle piattaforme supportate, offrendo un’esperienza di visione di alta qualità. Tuttavia, è importante sottolineare che qualsiasi modifica apportata al sistema o alle applicazioni può causare instabilità e va effettuata con cautela. Per evitare problemi, è sempre consigliabile eseguire un backup del sistema prima di apportare alterazioni.