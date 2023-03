Microsoft si sta dando da fare per sviluppare la sua versione della NVIDIA RTX Video Super Resolution, ovvero VSR, funzionalità ideale per coloro che hanno una connessione Internet lenta e che consente di migliorare la qualità dei video a bassa risoluzione. Al momento, solo il 50% degli utenti di Edge che utilizzano la build insider del canale Canary del browser può godere della funzione VSR, ma presto Microsoft la renderà disponibile anche a un pubblico più vasto.

L’obiettivo principale dell’azienda è ridurre la quantità di banda necessaria per lo streaming dei video, grazie all’utilizzo di un upscaler AI che rimuove gli artefatti di compressione, migliorando così la qualità dell’immagine durante l’upscaling. Tuttavia, bisogna precisare che VSR funziona solo con video di risoluzione 480p o inferiore, il che potrebbe limitarne l’uso. Nonostante questo, Microsoft sembra concentrarsi sugli utenti con connessioni Internet lente, piuttosto che creare un upscaler che funzioni con tutti i tipi di filmati.

Photo Credit: Microsoft

Questa scelta rappresenta una differenza fondamentale rispetto all’RTX Super Resolution, che non ha limitazioni di risoluzione. Infatti, con l’upscaler di NVIDIA è possibile eseguire l’upscaling di un video YouTube da 360p fino a 4K, offrendo una maggiore flessibilità rispetto a VSR. A ogni modo, per coloro che hanno accesso a VSR, basta inserire il comando edge://flags/#edge-video-super-resolution per attivare l’opzione, che funziona con tutti i formati video tranne i film e i video protetti da DRM.

A differenza della tecnologia rivale di NVIDIA, VSR funziona sia con i prodotti NVIDIA che AMD: basta avere una scheda dalla serie GeForce RTX 20 in poi, oppure una AMD Radeon RX 5700 o più recente, comprese le versioni mobili. Anche se la limitazione inerente alla risoluzione potrebbe sembrare restrittiva, VSR rappresenta comunque un importante passo avanti per migliorare la qualità video per gli utenti con connessioni Internet poco performanti. Con il tempo, potremmo vedere il supporto per più schede e una maggiore adattabilità.