La tua CPU scotta? Corri a raffreddarla con il Corsair H60x, oggi in SCONTO! -32%

Se siete alla ricerca di un sistema di raffreddamento a liquido per CPU che combini prestazioni elevate con un design accattivante, Corsair H60x RGB Elite potrebbe essere la soluzione ideale per voi. In offerta su Amazon a soli 79,90€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo precedente di 116,72€, questo dispositivo all-in-one è perfetto per chi desidera migliorare l’efficienza del proprio PC, mantenendo al tempo stesso un’estetica moderna e personalizzabile.

Corsair H60x RGB Elite, chi dovrebbe acquistarlo?

Corsair H60x RGB Elite è dotato di una ventola SP120 RGB Elite con tecnologia AirGuide, che raggiunge fino a 1500 RPM, garantendo un flusso d'aria potente (fino a 47.73 CFM) e mantenendo basse le temperature del processore anche sotto carichi di lavoro intensivi o durante sessioni di gaming prolungate. Questo è possibile grazie alla piastra di raffreddamento in rame ottimizzato e al radiatore in alluminio da 120 mm, progettato per dissipare efficacemente il calore​. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido per ulteriori consigli.

Un altro aspetto distintivo di questo sistema è la sua illuminazione RGB avanzata. Con 16 LED RGB dinamici sulla testa della pompa e altri 8 LED per ventola, il Corsair H60x offre effetti di illuminazione straordinari che possono essere facilmente controllati tramite l'header ARGB della scheda madre o, per un'esperienza completa, con il software iCUE di Corsair​.

In termini di compatibilità, questo dissipatore a liquido è versatile e supporta i socket Intel LGA 1700, 1200, 115X, 2066 e AMD AM4/AM5, rendendolo adatto a diverse configurazioni di schede madri. Inoltre, l’installazione è semplice e veloce grazie alla staffa modulare senza attrezzi e alla pasta termica preapplicata, il che lo rende perfetto anche per chi si avvicina per la prima volta all’assemblaggio di PC.

Con una garanzia di 5 anni, Corsair H60x RGB Elite si distingue come un'opzione affidabile e duratura per mantenere le prestazioni del vostro sistema al massimo livello, tutto con un design che valorizza l'aspetto estetico del vostro setup. Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon e approfittate del prezzo scontato prima che le scorte si esauriscano​.

