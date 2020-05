la velocità delle nuove schede SD farà impallidire gli SSD

SD Association, l’ente che si occupa di rilasciare e stabilire le specifiche per le schede di memoria SD, ha presentato a distanza di circa due anni dal suo predecessore il nuovo standard SD 8.0. Questo apporta importanti cambiamenti che consentono velocità mai viste prima su dispositivi di archiviazione così piccoli, rivoluzionando così le prospettive del mercato che potrà contare su nuovi supporti in grado di sopperire alle esigenze di sistemi sempre più assetati di memoria estremamente rapida.

Come si evince dalla tabella, le nuove SD Express, sfruttando la banda passante PCIe 4.0, potranno raggiungere la bellezza di 3938 MB/s durante i classici trasferimenti di dati quotidiani, pur mantenendo la retro compatibilità con gli standard precedenti per consentire l’uso delle nuove memory card anche in accoppiata a prodotti non in grado di sfruttare le prestazioni proprie del nuovo standard. I vantaggi derivanti da tale incremento prestazionale sono evidenti: che si tratti di voler registrare video in 8K, oppure trasferire rapidamente dati su dispositivi portatili in contesti in cui ogni secondo conta, l’operazione risulterà molto più ottimizzata ed efficiente rispetto al passato.

Mats Larsson, analista di mercato di FutureSource, ha lodato l’adozione delle interfacce PCIe e NVMe da parte degli ultimi standard SD. Secondo lo studioso, a parte gli ovvi guadagni in termini di prestazioni offerti dall’utilizzo di queste tecnologie per le nuove specifiche, la loro implementazione è anche indice di una scelta sicuramente azzeccata per il futuro. La combinazione di due interfacce così affidabili e conosciute, infatti, renderà più semplice per le aziende progettare strumenti in grado di sfruttare questa nuova concezione di storage rimovibile ad alta velocità.

SD Association con il nuovo standard SD 8.0 non vuole solo portare le prestazioni dei dispositivi odierni a un livello nettamente superiore, ma sta puntando dritta a quello che sarà il futuro a lungo termine delle memory card SD.