La voce migliore di ChatGPT è ora disponibile per i Mac

OpenAI ha lanciato oggi una funzionalità vocale avanzata per ChatGPT su Mac e Windows, precedentemente disponibile solo sulle app per smartphone. Questo permetterà agli utenti di interagire in modo più naturale con il modello linguistico, includendo una voce migliorata e la capacità di mettere in pausa durante il parlato.

Per gli utenti Mac, la buona notizia è che ChatGPT può coesistere senza problemi con Siri. Apple ha infatti integrato miglioramenti a Siri che permettono una diretta interazione con ChatGPT, una novità che sarà inclusa in un aggiornamento di macOS Sequoia previsto per dicembre. Nel frattempo, Apple ha introdotto questa settimana su Mac nuove funzionalità di intelligenza artificiale con strumenti di scrittura, la "bacchetta magica" e altro ancora.

Novità di questa settimana: Apple ha anche rivisto quasi l'intera linea di Mac, introducendo nuovi modelli M4 e standardizzando 16GB di RAM, puntando sulle funzionalità di Apple Intelligence.

Per approfittare di queste novità, gli utenti possono scaricare l'app ufficiale ChatGPT per Mac disponibile sul sito ufficiale dell'azienda. L'applicazione per Windows è prevista per il futuro e non è ancora disponibile in versione stabile.