La VPN diventa impossibile da rilevare grazie a NordWhisper

Vi è mai capitato di essere collegati a una rete WiFi e non riuscire ad attivare la vostra VPN? La colpa è, quasi sicuramente, di filtri di rete che limitano il traffico VPN tradizionale, impedendovi così di navigare in sicurezza, o di guardare la vostra serie preferita anche se siete all'esterno.

NordVPN ha però annunciato una nuova funzione che promette di risolvere il problema, consentendovi di collegarvi alla VPN in ogni situazione. Si chiama NordWhisper ed è un protocollo che sfrutta un tunneling web per mimetizzare i dati VPN come traffico web ordinario, così che i filtri di rete non riescano a riconoscerli e bloccarli.

Queste limitazioni di rete si trovano spesso in aziende con controlli severi, o paesi con restrizioni governative sull'uso di VPN. NordWhisper riesce a eludere i filtri di rete che intervengono bloccando protocolli VPN riconoscibili, come OpenVPN e Wireguard.

Abbonati a NordVPN

Con NordWhisper gli utenti possono aspettarsi di navigare in modo sicuro e senza interruzioni, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza e privacy. È importante sottolineare che NordWhisper potrebbe risultare più lento rispetto ad altri protocolli in situazioni di rete non restrittive, a causa della tecnologia di tunneling web adottata. in questo caso è meglio affidarsi a protocolli tradizionali, limitando l'uso di NordWhisper a contesti in cui i protocolli standard non sono sufficienti per superare le restrizioni di rete.

NordWhisper arriverà inizialmente sulle versioni Windows, Android e Linux di NordVPN, per poi debuttare in un secondo momento su tutte le altre piattaforme. Una volta che sarà disponibile, per utilizzarlo non dovrete far altro che aprire l'applicazione e selezionarlo manualmente come protocollo di connessione dalle impostazioni.