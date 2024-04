Questo sito di film pirata fa più traffico di Disney+

Negli ultimi anni, le richieste per un sistema di blocco dei siti pirata negli Stati Uniti sono diventate sempre più pressanti, tanto che il CEO della MPA (Motion Picture Assosiation) Charles Rivkin ha ribadito questa richiesta nel suo discorso inaugurale al CinemaCon, esortando i legislatori statunitensi a prendere seriamente in considerazione il blocco dei siti, ora che è stato dimostrato efficace in molti altri paesi.

"FMovies, uno dei più grandi siti di streaming illegali al mondo, registra oltre 160 milioni di visite al mese e, poiché molte altre nazioni hanno già adottato legislazioni sul blocco dei siti, un terzo di quel traffico proviene ancora dagli Stati Uniti".

I detentori dei diritti possono esagerare le statistiche ma, in questo caso, la "minaccia" potrebbe persino essere sottovalutata. Secondo le statistiche di traffico più recenti di SimilarWeb, FMovies ha avuto più di 190 milioni di visite a marzo, di cui quasi il 40% di quelle visite è attribuito ai visitatori statunitensi.

"FMovies è estremamente popolare negli Stati Uniti"

La popolarità del sito continua a crescere: FMovies è appena salito al 9º posto nella categoria "Streaming & TV online" di SimilarWeb negli Stati Uniti. Ovviamente, questo elenco dei primi dieci è ancora più impressionante se si considera il livello di concorrenza con cui il sito pirata si confronta.

I primi tre posti sono occupati da YouTube, Max e Netflix, tutte operazioni multimiliardarie e, sebbene FMovies non si avvicini a queste, supera Disney+ al 10º posto, e Crunchyroll appena dietro al 11º.

Per quanto FMovies abbia più visite web negli Stati Uniti rispetto agli altri due, il traffico delle app non è incluso, per cui è probabile che Disney+ abbia più traffico attraverso le app. Tuttavia, l'elenco dei primi dieci segnala comunque che FMovies è estremamente popolare negli Stati Uniti.

Una delle principali ragioni per cui il blocco dei siti non è ancora stato implementato negli Stati Uniti è l'assenza di provvedimenti ingiuntivi senza colpa. Ciò permetterebbe di ottenere ordini del tribunale, obbligando i fornitori di Internet ad agire, senza imporre loro alcuna responsabilità.

Sappiamo bene che bloccare l'accesso ai siti web non è un'arma antipirateria perfetta e i detentori dei diritti lo sanno. Ci sono, infatti, molte opzioni per aggirare queste misure, come abbiamo visto in altri paesi dove sono state implementate. Detto ciò, i blocchi rendono indubbiamente più difficile l'accesso ai siti web e le ricerche accademiche suggeriscono che gli effetti complessivi sul consumo legittimo sono positivi.