Il mercato dei laptop modulari sta attraversando una fase di maturazione abbastanza importante, con produttori che tentano di ridefinire il concetto stesso di obsolescenza programmata nel settore dei computer portatili. Dopo anni di esperimenti falliti e progetti mai usciti dalla fase prototipale, oggi esistono macchine acquistabili che promettono di trasformare il laptop da dispositivo usa-e-getta a piattaforma evolutiva. La sfida rimane complessa: bilanciare modularità reale, prestazioni competitive e sostenibilità economica in un segmento dominato da ultrabook sigillati e integrazione spinta. Il panorama attuale vede due approcci distinti alla modularità, ciascuno con compromessi e pubblici di riferimento molto diversi.

Framework si è affermato come punto di riferimento commerciale per i laptop modulari di nuova generazione. L'azienda statunitense produce attualmente due linee principali, il Framework Laptop 13 e il Framework Laptop 16, entrambi progettati per consentire all'utente finale di sostituire RAM, storage, schede I/O e persino schede madri complete. L'approccio è trasparente e documentato: vendere uno chassis progettato attorno a connettori standardizzati e rendere disponibili sul marketplace ufficiale tutti i componenti sostitutivi. Gli aggiornamenti del 2025 hanno introdotto schede madri basate su AMD Ryzen AI 300 e, per il modello da 16 pollici, un modulo GPU discreto NVIDIA RTX 5070 ufficialmente supportato, un risultato ingegneristico notevole per un laptop che privilegia la modularità.

Dal punto di vista pratico, i laptop Framework supportano DDR5 SO-DIMM sostituibili dall'utente in configurazioni dual-channel e storage M.2 NVMe, con documentazione ufficiale che certifica configurazioni fino a 96 GB di RAM e capacità di storage elevate distribuite su più SSD. Il marketplace del produttore rende disponibili schede madri di generazioni diverse, moduli GPU, batterie e persino singole viti e cerniere, riducendo drasticamente gli attriti tipici degli upgrade a metà ciclo vita. Questo livello di trasparenza e disponibilità dei ricambi rappresenta un'eccezione nel settore, dove la maggior parte dei produttori sigilla chassis e limita volutamente l'accesso ai componenti interni.

Le recensioni indipendenti evidenziano però alcuni compromessi strutturali. L'architettura modulare si traduce in chassis leggermente meno rigidi rispetto agli ultrabook premium, con segnalazioni occasionali di scricchiolii e uno spessore complessivo maggiore rispetto ai dispositivi di punta di Dell, Lenovo o Apple. Le prestazioni per dollaro e la qualità di finitura, specialmente nelle configurazioni con GPU discreta, non sempre raggiungono i livelli dei laptop convenzionali nella stessa fascia di prezzo. Framework privilegia esplicitamente modularità e riparabilità rispetto alla raffinatezza industriale estrema, un trade-off che risulta accettabile solo per chi assegna priorità alla longevità e al controllo sul proprio hardware.

L'introduzione di moduli GPU discreti sostituibili per il modello da 16 pollici rappresenta un risultato ingegneristico che pochi nel settore hanno tentato di replicare

Sul fronte dell'hardware aperto, MNT Research propone un approccio radicalmente diverso con il progetto MNT Reform. Questo laptop privilegia la sovranità hardware e la documentazione completa, rivolgendosi a sviluppatori, ricercatori e utenti attenti alla privacy. Il Reform organizza processore e sottosistemi principali come moduli intercambiabili, con schemi elettrici pubblici e supporto comunitario attivo. La gamma include varianti compatte come il Pocket Reform e il modello full-size, tutti progettati attorno a Linux e architetture aperte. Non si tratta di macchine orientate alle prestazioni pure rispetto agli ultrabook x86 mainstream, ma eccellono in riparabilità, trasparenza architetturale e controllo a lungo termine del software.

Il limite dell'approccio MNT evidenzia però una realtà strutturale: gli ecosistemi di moduli rimangono estremamente limitati. Se il processore è tecnicamente sostituibile ma esistono solo due o tre moduli CPU compatibili mai prodotti, i vantaggi pratici degli upgrade futuri si riducono drasticamente. I modelli open-hardware dipendono da comunità attive e produttori terzi per espandere i moduli disponibili; senza questo supporto, il percorso di aggiornamento teorico rischia di evaporare nel medio periodo. La promessa di modularità diventa quindi parzialmente teorica se l'ecosistema non raggiunge massa critica.

Tre dinamiche strutturali spiegano perché i laptop modulari rimangono una nicchia e perché la sostituibilità della CPU resta difficile da scalare. Dal punto di vista ingegneristico, l'integrazione crescente di CPU, GPU e sottosistemi di memoria in envelope termici e di potenza sempre più stretti complica la progettazione di chassis e sistemi di raffreddamento in grado di supportare un'ampia varietà di TDP senza compromettere peso e autonomia. Il modulo GPU del Framework 16 rappresenta un'eccezione notevole proprio perché le GPU discrete per laptop richiedono tipicamente power delivery e raffreddamento altamente personalizzati.

Sul piano commerciale, i grandi Original Equipment Manufacturer traggono margini significativi dai cicli di refresh e dall'integrazione dei componenti. Piattaforme longeve e facilmente aggiornabili erodono parte del loro modello di business. Aziende più piccole come Framework e MNT possono differenziarsi puntando sulla longevità, ma soffrono di economie di scala limitate: costi di produzione per unità più elevati, budget R&D ridotti e catene di fornitura meno robuste per i moduli sostitutivi. Infine, la modularità futura richiede standard aperti e supporto di terze parti: un ecosistema di fornitori che producano memoria, storage e schede madri compatibili. Framework ha costruito un marketplace nascente e una comunità entusiasta, ma l'ecosistema di moduli resta lontano dalle dimensioni del mercato PC commodity.

Per chi privilegia longevità, riparabilità e upgrade incrementali rispetto alla sostituzione completa della macchina, Framework rimane la scelta commerciale più concreta oggi disponibile. La presenza di DDR5 SO-DIMM sostituibili, slot M.2 multipli, schede I/O modulari e ricambi disponibili consente upgrade significativi senza intervento specialistico. L'introduzione di moduli GPU e schede madri per il modello da 16 pollici lo distingue dal mercato, anche se a un prezzo più elevato e con compromessi ergonomici rispetto ai flagship sigillati. Gli acquirenti devono accettare un certo approccio DIY e aspettarsi che la finitura e il livello di rumorosità non eguaglino i dispositivi chiusi di fascia alta.

Il MNT Reform si rivolge invece a scienziati, sviluppatori e utenti consapevoli della privacy che apprezzano hardware aperto e documentazione completa. Non offre prestazioni di punta per gaming o creazione di contenuti, ma consente sperimentazione architettonica e manutenibilità a lungo termine in modi che un laptop tradizionale non permette. Per chi cerca un dispositivo robusto e duraturo con accesso facilitato a schemi di riparazione e ricambi, Reform rappresenta una scelta valida, anche se decisamente di nicchia.

Per la maggioranza degli utenti che cercano sottigliezza, design industriale raffinato, autonomia ottimizzata o prezzo iniziale contenuto, i laptop modulari rimangono una proposta secondaria. Produttori come Lenovo, Dell e Apple continuano a privilegiare l'integrazione stretta tra hardware e software, rendendo praticamente impossibile l'upgrade di CPU o GPU sui dispositivi consumer attuali. Questa situazione persisterà fino a quando non emergerà un caso commerciale più robusto, spinto da normative sul diritto alla riparazione o da cambiamenti significativi nella domanda dei consumatori, che giustifichino investimenti su larga scala in design modulari.

I laptop modulari non sono più un esperimento concettuale: Framework ha dimostrato che è possibile produrre commercialmente laptop aggiornabili con prestazioni ragionevoli, mentre MNT mostra le possibilità dell'hardware completamente aperto. La promessa fondamentale di trasformare il laptop da bene di consumo usa-e-getta a piattaforma manutenibile e aggiornabile è oggi realizzabile in pratica. Restano però limiti importanti: prezzi più elevati a parità di prestazioni grezze, compromessi ingegneristici nella raffinatezza dello chassis e fragilità degli ecosistemi di moduli. Se sostenibilità e utilizzo a lungo termine sono priorità assolute, un laptop modulare rappresenta un investimento valido, con Framework come scelta mainstream pratica e MNT per puristi dell'hardware aperto. Per chi cerca il miglior rapporto prestazioni-prezzo, il design industriale più curato o il peso più contenuto, i laptop non modulari resteranno l'opzione preferibile ancora a lungo.