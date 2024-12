L'assurdo mouse da gaming Logitech G PRO arriva prima di Natale, ma non c'è un attimo da perdere!

Se state cercando un mouse gaming wireless di livello professionale che non scenda a compromessi in termini di prestazioni e affidabilità, il Logitech G PRO rappresenta un'occasione imperdibile. Questo modello di punta è ora disponibile su Amazon a soli 87,76€ invece di 92,38€, con uno sconto del 5% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. La buona notizia è che il dispositivo può essere consegnato prima di Natale, ma è bene non perdere un minuto!

Mouse gaming Logitech G PRO Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse rappresenta la scelta ideale per i giocatori più esigenti che cercano il massimo delle prestazioni in ambito competitivo. Sviluppato in stretta collaborazione con oltre 50 professionisti degli eSport, il G PRO Wireless combina un design ultraleggero da soli 80 grammi con la rivoluzionaria tecnologia wireless LIGHTSPEED, che garantisce una connessione stabile e una latenza bassissima di appena 1ms, paragonabile a quella dei mouse cablati.

Il cuore pulsante è rappresentato dal sensore HERO 25K, che offre una precisione eccezionale fino a 25.600 DPI senza smoothing o filtri, permettendo movimenti fluidi e un tracking perfetto anche nelle situazioni più concitate. La batteria garantisce fino a 70 ore di autonomia con illuminazione RGB spenta, mentre la ricarica rapida consente di ottenere diverse ore di utilizzo in pochi minuti di ricarica.

Il design ambidestro con pulsanti laterali rimovibili permette di personalizzare completamente l'esperienza d'uso, adattando il mouse al proprio stile di gioco. I materiali premium e la costruzione robusta ma leggera garantiscono durabilità nel tempo, mentre i piedini in PTFE assicurano scorrevolezza e precisione su qualsiasi superficie. La compatibilità con il sistema POWERPLAY per la ricarica wireless continua rende questo mouse ancora più versatile.

Al prezzo attuale di 87,76€, il Logitech G PRO Wireless rappresenta un investimento eccellente per chi cerca il massimo delle prestazioni nel gaming competitivo. La combinazione di tecnologia wireless all'avanguardia, sensore di ultima generazione e design ultraleggero lo rende uno strumento indispensabile per chi vuole competere ai massimi livelli, ora disponibile a un prezzo più accessibile che mai.

Vedi offerta su Amazon