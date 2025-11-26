La Lavazza A Modo Mio Jolie Evo è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Questa elegante macchina per caffè espresso in colorazione rossa, realizzata con il 36% di plastica riciclata, vi permette di gustare un autentico espresso italiano comodamente a casa. La confezione include 64 capsule Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico, per iniziare subito a degustare il vostro caffè preferito. Approfittate di questa offerta e portatela a casa a soli 79,90€ invece di 94,90€, un'occasione perfetta per chi cerca qualità e sostenibilità.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Lavazza Jolie Evo, chi dovrebbe acquistarlo?

La Lavazza A Modo Mio Jolie Evo è la scelta ideale per chi desidera portare la qualità del bar nella propria casa, combinando gusto autentico e attenzione all'ambiente. Questa macchina si rivolge a coloro che cercano un espresso italiano perfetto senza rinunciare alla sostenibilità: realizzata con il 36% di plastica riciclata e dotata di spegnimento automatico dopo soli 2 minuti di inattività, vi permetterà di gustare il vostro caffè preferito riducendo l'impatto ambientale e i consumi energetici. Il design elegante dalle linee morbide si adatta perfettamente a ogni cucina, mentre le 64 capsule Crema e Gusto Classico incluse vi consentono di iniziare immediatamente a scoprire l'intensità delle miscele Lavazza.

Particolarmente consigliata per chi ha ritmi di vita frenetici ma non vuole compromessi sulla qualità del caffè, Jolie Evo soddisfa diverse esigenze grazie al poggia tazza regolabile in due altezze, permettendovi di scegliere tra un espresso ristretto o un caffè lungo. Il pulsante Stop&Go vi offre il controllo totale sull'erogazione, mentre il serbatoio da 0,6 litri garantisce autonomia per più tazze consecutive. Se cercate una soluzione compatta, silenziosa e facile da usare, compatibile con l'intera gamma di capsule A Modo Mio, questa macchina rappresenta un investimento eccellente per trasformare la pausa caffè in un momento di vera qualità.

Lavazza A Modo Mio Jolie Evo è la macchina per caffè espresso che unisce design elegante e sostenibilità, essendo realizzata con il 36% di plastica riciclata. Vi permetterà di preparare un autentico espresso italiano grazie al poggia tazza regolabile su due altezze, al pulsante Stop & Go per personalizzare ogni tazza e allo spegnimento automatico dopo 2 minuti per un notevole risparmio energetico.

