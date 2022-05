Le memorie RAM DDR5 si fanno strada, anche se molto lentamente per via del prezzi di vendita per ora tutt’altro che economici. Qualche giorno fa avevamo parlato dei nuovi moduli di Geil con raffreddamento attivo, mentre questa volta è il turno di Teamgroup, che tramite un comunicato ha da poco annunciato due nuovi kit da 32GB (2x16GB) della serie T-FORCE DELTA RGB. Come si può intuire dal nome, si tratta di modelli con illuminazione RGB LED, di cui uno a bassa latenza CL30 con frequenza di 6000MHz e l’altro con un clock più spinto di 6600MHz.

Trattandosi di DDR5, i moduli integrano un chip per la gestione dell’alimentazione, che a detta di Teamgroup, è anche pensato per assicurare il massimo della stabilità durante le fasi di gioco più onerose in termini di risorse hardware. Strizzando l’occhio all’overclock, i nuovi kit T-FORCE DELTA RGB adottano un dissipatore realizzato con materiale in lega d’alluminio, coadiuvato da uno speciale silicone per il raffreddamento, ottimizzando così l’efficienza di smaltimento del calore anche quando si spinge di più sulle frequenze.

Fonte: Teamgroup

Il dissipatore dei moduli è dotato nella parte superiore di una striscia LED RGB che lo ricopre fino ai lati, di cui è possibile personalizzare l’illuminazione. Teamgroup ha già inviato degli esemplari dei suoi nuovi kit ai principali produttori di schede madri, al fine di eseguire tutti i test di compatibilità necessari. Le nuove memorie RAM T-FORCE DELTA RGB saranno disponibili all’acquisto ovunque a partire dal mese di luglio.

Rimanendo in tema DDR5 ed overclock, AMD ha in questi giorni depositato un nuovo brevetto per una tecnologia in grado di testare in automatico le memorie RAM, al fine di facilitare l’overclock in qualsiasi configurazione di sistema. La tecnologia genera dei profili specifici per ogni configurazione, caricandoli ad ogni avvio del PC. Questa nuova funzionalità è stata anche confermata da MSI, di cui ha anche svelato ulteriori dettagli, oltre al nome.