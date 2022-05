I colleghi di Wccftech hanno portato alla luce un nuovo brevetto depositato da AMD, riguardo una funzionalità che consente di overclockare in automatico la memoria RAM. Non è un segreto che i nuovi processori Ryzen 7000 offriranno funzionalità per spingere maggiormente le frequenze operative dei moduli e con questa nuova tecnologia, l’azienda vuol rendere l’operazione facile per tutti.

La nuova funzionalità di overclock di AMD sarà in grado di testare la stabilità dei moduli RAM, generando delle impostazioni specifiche su ciascun sistema per memorizzarne localmente il profilo. In questo modo, sarà possibile spremere anche le memorie più economiche con profilo JEDEC senza alcun intervento da parte dell’utente, che non avrà nemmeno più la necessità di eseguire dei test.

Automatizzando il processo di test e overclock delle RAM, sarà quindi possibile ottenere più agevolmente maggiori prestazioni in differenti configurazioni di sistema. La tecnologia è in questo modo più flessibile rispetto a XMP di Intel, che fa uso di specifiche prestabilite tra i produttori al fine di rendere compatibili determinate frequenze di overclock con una vasta gamma di configurazioni, che però non sono sempre uguali da PC a PC.

Il nuovo software sviluppato da AMD consentirà al sistema di determinare la frequenza di overclock della memoria, selezionando le impostazioni più adeguate per quanto riguarda la latenza, al fine di superare il target di stabilità posto dall’applicazione stessa. Successivamente verrà quindi creato un profilo contenente le impostazioni precedentemente generate, che verrà caricato ad ogni avvio del PC.

Il brevetto è stato reso pubblico il 19 maggio ma ovviamente non si conosce ancora la data di disponibilità della nuova tecnologia di AMD. È tuttavia più che ragionevole aspettarsi che questa verrà rilasciata con l’uscita delle nuove CPU Ryzen 7000. L’azienda ha nel frattempo tenuto dei keynote al Computex 2022 tutt’ora in svolgimento, dove ha presentato la nuova gamma di chipset per la prossima piattaforma AM5, oltre al nuovo processore Mendocino per portatili di fascia bassa.