Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato la scoperta di un brevetto depositato da AMD inerente a una funzionalità che consente di overcloccare in automatico le memorie DDR5. La nuova funzionalità di overclock di AMD sarà in grado di testare la stabilità dei moduli RAM, generando delle impostazioni specifiche su ciascun sistema per memorizzarne localmente il profilo. In questo modo, sarà possibile spremere anche le memorie più economiche con profilo JEDEC senza alcun intervento da parte dell’utente, che non avrà nemmeno più la necessità di eseguire dei test.

Chiamata AMD EXPO (EXtended Profiles for Overlclocking), la tecnologia dovrebbe generare due profili: il primo ottimizzato per fornire la banda più elevata possibile, mentre il secondo punta alla diminuzione della latenza (quest’ultimo, tuttavia, è opzionale). Proponendosi come un’alternativa a Intel XMP 3.0, EXPO funzionerà con tutti i tipi di memorie DDR5, includendo UDIMM, RDIMM e SO-DIMM.

When MSI says Raphael/ Ryzen 7000 will support 28 PCIe 5.0 lanes and AMD says 24, does that mean they are using four lanes to connect the chipset(s)? pic.twitter.com/hVYKwWn9xf — Andreas Schilling (@aschilling) May 23, 2022

A quanto pare, seppure non sia stata annunciata formalmente da AMD, EXPO è stata confermata indirettamente dal noto produttore taiwanese MSI, il quale ha indicato tale feature nelle caratteristiche dei futuri processori Ryzen serie 7000. Tra l’altro, durante una live demo AMD ha utilizzato un sistema con una CPU Ryzen 7000 accoppiata a memorie DDR5-6000 overcloccate, come testimoniato dalle informazioni pubblicate in calce alle slide diffuse successivamente.

Il mistero, tuttavia, si infittisce, dal momento che MSI ha rimosso la slide da altri siti, probabilmente perché ha menzionato EXPO o per la presenza di altre informazioni incorrette, come il numero di linee PCIe 5.0 supportate da Ryzen 7000.

