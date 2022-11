In queste ore di acquisti forsennati per il Black Friday spesso si tende a lasciarsi sfuggire delle ottime offerte che magari non appaiono nelle homepage dei vari siti. Per questo motivo abbiamo dato un’occhiata su Amazon per vedere quali siano le migliori offerte relative a notebook e tablet che stanno andando forte in questo momento. Eccovi quindi una veloce selezione di prodotti che forse non avevate notato ma che sicuramente sono ottime offerte. Se avete bisogno di qualche informazione in più potete sempre consultare la nostra guida ai migliori notebook.

Le offerte PC e tablet del momento su Amazon

Lenovo IdeaPad 3 Notebook

Se state cercando un ottimo computer portatile da utilizzare principalmente per lavoro non lasciatevi sfuggire questa offerta. Questo Lenovo IdeaPad 3 è equipaggiato con processore i7 di penultima generazione, 512GB di spazio di archiviazione SSD, 16GB di RAM e Windows 11. Tutto questo su un ampio display da 15,6″ FullHD. In queste ore lo trovate scontato di 350€, abbassando il prezzo ad appena 699,00€!

HP – PC Pavilion 15-eh1019nl Notebook

Altro computer portatile, questa volta di HP. Il Pavillion 15-eh1019nl ha uno stupendo schermo IPS da 15,6″ abbinato a un processore AMD Ryzen 7, 8GB di RAM e anche qui 512GB di spazio SSD. Non manca Windows 11 e anche un discreto impiato audio a marchio Bang & Olfusen. Specifiche leggermente inferiore al modello precedente, come il prezzo che, grazie allo sconto del 32%, scende a circa 580€.

Lenovo IdeaPad 5 Pro Notebook 14″

Tornando a Lenovo, se cercate un portatile più compatto e leggero, troviamo IdeaPad 5 da 14″. Dal punto di vista tecnico abbiamo un processore AMD Ryzen 5 5600U, 512 GB SSD e RAM 16 GB. Punto di forza di questo notebook è il display a 2.2K e le sue dimensioni, infatti pesa solo 1,38kg ed è spesso appena 15,99mm. Con 200€ di sconto potete acquistarlo a 699,00€.

MSI Katana GF66 12UD-074IT Notebook Gaming

Concludiamo la carrellata dei computer portatili con un modello gaming. Questo MSI Katana ha tutte le caratteristiche in regola per soddisfare la maggior parte dei videogiocatori, questo grazie al processore i7 di ultima generazione, la scheda grafica RTX 3050Ti e un display da 15,6″ FullHD a 144Hz. A completare il tutto abbiamo 16GB di RAM e un SSD da 1TB M.2. Tutto questo ben di dio scontato di 500€!

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 3 GB

Non tutti hanno bisogno di un computer portatile quindi adesso passiamo a un tablet. Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite e uno dei tablet con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato e vi permettarà sia di lavorare che di divertivi senza particolare problemi. Grazie agli sconti del Black Friday lo potete acquistare alla ridicola cifra di 103,55€.

Logitech M220 SILENT Mouse Wireless

Visti tutti i portatili di cui abbiamo parlato non potevamo non segnalare anche un ottimo mouse da viaggio. Questo Logitech M220 è piccolo, comodo, ricaricabile. La batteria ha una durata di ben 18 mesi, quindi potrete dimenticarvi di caricarlo. Inoltre è un mouse ambidestro e molto silenzioso, potrete usarlo in ogni momento senza problemi di spazio o di dar fastidio a qualcuno. A dimenticavamo, costa appena 10,99€!

