Le migliori ventole per PC | Ottobre 2020

In questa guida all’acquisto troverete le migliori ventole per PC, quel componente che spesso tende ad essere considerato come secondario, ma che gioca un ruolo importante per l’intera stabilità della nostra macchina. Cercheremo dunque, di spiegarvi alcuni parametri fondamentali relativi a tale componente, e successivamente i migliori modelli da noi consigliati.

In genere, la stragrande maggioranza degli utenti, tende ad affidarsi esclusivamente alle ventole incluse nel proprio case (qualora ve ne siano), oppure a quelle proprietarie incluse con il dissipatore. Esistono però, alcuni aspetti tecnici da considerare per effettuare una scelta più consapevole. Aspetti tecnici che le migliori ventole per PC sicuramente riusciranno a soddisfare, così da ottenere la resa migliore dai nostri componenti.

I principali parametri da tenere d’occhio

Velocità di rotazione, rumore e dimensioni

La velocità di rotazione si riferisce al motore e, alle pale, che insieme costituiscono la struttura delle ventole. Espresso in RPM (Rotazioni per minuto), è ovviamente tra i primi parametri da tenere in considerazione per acquistare le migliori ventole per PC. Un valore questo, strettamente legato ad altri due parametri: la dimensione della ventola e la rumorosità generata, indicata in dBA (decibel) nella scala di misurazione che tiene conto della sensibilità dell’orecchio umano alle basse frequenze. Quest’ultimo però, è un parametro molto personale in quanto a percezione del rumore.

Più alto sarà il valore RPM, più elevato sarà di conseguenza il rumore prodotto, al contempo però, la capacità di muovere volume d’aria sarà nettamente maggiore. In genere, le ventole più piccole posseggono un’elevata velocità di rotazione rispetto alle dimensioni stesse, mentre le ventole più grandi riescono a garantire minor rumore ed un maggior flusso d’aria, anche a regimi più bassi. Le migliori ventole per PC, indipendentemente dal rumore prodotto, limitano al massimo le vibrazioni così da risultare più silenziose. Per quanto riguarda il parametro delle dimensioni, bisogna essenzialmente considerare lo spazio disponibile all’interno del vostro case, e verificarne infine la compatibilità per una corretta istallazione.

Le dimensioni più diffuse per i PC consumer sono 120mm e 140mm mentre, alcuni case, ospitano anche modelli da 200mm che generalmente troviamo preinstallate. Un consiglio è quello di effettuare la scelta della ventola in base alla superficie da “coprire”. Ad esempio, nel caso di un dissipatore ad aria, per ottenere la migliore resa sceglieremo sempre una dimensione in grado di coprire perfettamente (ed interamente) il corpo lamellare del dissipatore, oppure la superficie del radiatore se si tratta di un AIO o di un sistema custom. L’indicazione per quanto riguarda la compatibilità, sia per il case che per il dissipatore, è sempre indicata sul sito del produttore e nei manuali.

Flusso dell’aria o Fan Airflow

Il flusso d’aria, o Fan Airflow è espresso con il valore CFM (Cubic Feet per Minute), formula derivata dalla fluidodinamica. In questo caso viene utilizzata precisamente per misurare il massimo volume d’aria che una determinata ventola riesce a spostare. Il valore in CFM riportato dunque nelle specifiche nel produttore, si riferisce al regime massimo di rotazione della ventola in esame.

Solitamente però, una ventola che riesce a mantenere un elevato flusso d’aria al contempo genera maggior rumore, bisogna quindi cercare il compromesso migliore tra questi due parametri. Le migliori ventole per PC garantiscono un buon valore relativo al Fan Airflow, che a sua volta garantisce un corretto ricircolo dell’aria (senza un rumore eccessivo), necessario per allestire un case che sia in grado di espellere in modo migliore l’aria calda, favorendo l’entrata di aria fresca.

Pressione statica

La pressione statica è indicata con il valore mmH₂O (Millimeters of water), ed appartiene alle unità di misura relativa alla pressione.

Ogni singola ventola possiede una curva prestazionale inerente al flusso d’aria che eroga difronte ad una contropressione resistente, ovvero un’ostacolo. Maggiore è la resistenza espressa dall’ostacolo al flusso d’aria generato, minore è quindi il flusso costante che la ventola riesce a mantenere. Di conseguenza maggiore deve essere la potenza della ventola. Detto in altri termini, è una misura che si riferisce all’energia potenziale del flusso d’aria, di cui parlavamo prima, nella particolare sezione trasversale di un condotto.

L’esempio più lampante è quello della superficie dei dissipatori: essendo le lamelle di un dissipatore ad aria oppure quelle di un radiatore estremamente fitte, esse applicano una resistenza al flusso d’aria che ne impedisce il passaggio. Le migliori ventole per PC che vantano un’elevata pressione statica e riescono agevolmente a risolvere questo problema, garantendo prestazioni elevate di dissipazione.

Altri consigli generali

È importante, infine, valutare sempre l’affidabilità relativa all’usura. Un buon modello riesce nel tempo a mantenere sana l’integrità dell’attuatore (motore) delle pale, così da eliminare eventuali rumori dovuti a scricchioli oppure a vibrazioni generate durante il funzionamento. L’efficienza, è poi un altro parametro che le migliori ventole per PC riescono a garantire. In caso di prodotti di elevata qualità, beneficeremo di un buon regime seguito da una rumorosità contenuta. Un’ultimo consiglio è poi quello di preferire sempre ventole dotate di connettore 4 Pin PWM, diventato da anni uno standard, così da poter essere controllate via software nella velocità di rotazione oppure automaticamente dal sistema operativo.

Pressione statica o Elevato volume? Questo è il dilemma!

La risposta a questo quesito è molto semplice, la scelta va sempre eseguita in base ad un parametro, quello della necessità: in particolare in base al componente e all’area da raffreddare.

Essendo questa una differenza alla base del design progettuale delle ventole, alcuni prodotti sono specificatamente progettati per l’uso con dissipatori e radiatori, altri modelli vengono invece progettati per garantire un corretto ricircolo dell’aria e, quindi, da installare in prossimità delle griglie del case. Sceglieremo dunque delle ventole ad alta pressione statica per dissipatori (e radiatori) ed opteremo, al contrario, per ventole con un’elevata portata (o volume) per quanto riguarda il case.

In ultima battuta, va precisato che le griglie forate di areazione del case, e i relativi filtri antipolvere, necessitano di una regolare pulizia. In merito a questo abbiamo scritto una guida dedicata che vi invitiamo a leggere. Proprio come le migliori ventole per PC necessitano infatti di regolare pulizia, anche la manutenzione del case è fondamentale per la salute di quest’ultime. Sebbene dunque griglie e filtri antipolvere non presentino un’importante resistenza al flusso d’aria per le ventole ad elevato volume, è bene mantenere queste aree del case sempre libere, così da favorire il corretto ricircolo.

Le migliori ventole per PC | I modelli da noi consigliati

Arctic F-PWM

Tra le migliori ventole per PC, non poteva non aprire la lista Arctic, che propone con questo modello un’offerta entry level ma allo stesso tempo conveniente per rapporto qualità prezzo. Disponibile in due differenti misure, 120mm e 140mm, con il loro motore Fluid Dynamic Bearing assicurano una lunga durata di funzionamento.

Partendo dal modello da 120mm, offre un valore di 53 CFM, non elevato, ma compensato dalla velocità di rotazione, pari a massimo 1350 RPM, con un minimo di 230 RPM. La pressione statica, invece, è pari a 1,00mmH₂O. Durante il funzionamento è molto silenziosa, grazie ad un valore di appena 24,5dBA. Il modello da 140mm offre invece un valore di 74 CFM ed un range di velocità da 200 a 1250 RPM. Il rumore generato è il medesimo del modello da 120mm, ma cambia leggermente la pressione statica, ora di 1,3mmH₂O. Nel complesso consigliamo queste ventole per la loro qualità nonostante il prezzo contenuto.

Noctua NF-PWM redux

Noctua, presente sul mercato sin dal 2005, si è da subito fatta conoscere per l’elevata qualità dei propri prodotti. Diversi sono i modelli di ventole che propone, uno per ogni esigenza. La serie redux, in particolare, rappresenta un’offerta decisamente ottima come rapporto qualità prezzo. La parola giusta per descrivere questo modello è equilibrio. Disponibile sia da 120mm che da 140mm, è realizzata purtroppo solamente in colorazione grigia. Entrambi i modelli vantano 6 anni di garanzia e garantiscono 150.000 ore di utilizzo.

Il modello da 120mm chiamato NF-S12B REDUX-1200 PWM, raggiunge una velocità massima di 1200 RPM e un valore minimo di 400 RPM. Abbiamo poi un valore di 59 CFM accompagnato da una pressione statica di 1,31mmH₂O, la rumorosità si attesta a soli 18,1dBA, grazie anche al motore con tecnologia brevettata SSO-Bearing e cuscinetti autostabilizzanti a pressione d’olio. Il modello da 140mm invece, chiamato NF-P14S redux-1500 PWM, possiede un range di rotazione che va da 450 RPM fino a 1500 RPM ed una rumorosità di 25,8dBA. Per quanto riguarda l’Airflow è invece di 78 CFM, con una pressione statica di 1,91mmH₂O. Entrambi i modelli rappresentano un’ottima scelta sia per un corretto Airflow del case, sia in abbinamento con dissipatori.

Be Quiet! Silent Wings 3 PWM

Se cercate il massimo silenzio quando lavorate al PC, allora puntate tutto su queste ventole di Be Quiet!. Disponibile sia in versione da 140mm che da 120mm, questo modello vanta fino a 300.000 ore di funzionamento, merito soprattutto del motore ottimizzato a 6 poli con tecnologia Advanced Fluid-dynamic Bearing e della sua ingegnerizzazione di montaggio in grado di assorbire ogni minima vibrazione. Entrambe le ventole sono principalmente indicate per l’Airflow del case, ma sono anche efficienti con i dissipatori.

Il modello da 120mm, nome in codice BL066, vanta soli 16,4dBA, un valore di pressione statica pari a 1,79mmH₂O ed un valore di 50.5 CFM. Il valore massimo di RPM è invece di 1450 RPM. I valori per il modello da 140mm, nome in codice BL067, cambiano invece con una velocità massima di 1000 RPM, un valore di 59,5 CFM ed una pressione statica di 1,08mmH₂O. La rumorosità si attesta invece sui 15,5dBA.

Noctua Chromax Black Swap PWM

Dalla grande esperienza acquisita con la famosa serie di ventole NF, Noctua decide con la serie Chromax di regalare un look moderno alle sue ventole, che da anni hanno mantenuto lo stesso design. La gamma Chromax Black Swap ha suscitato molto interesse negli utenti, non solo per il nuovo design, ma soprattutto per le grandi performance rapportate al prezzo. Insieme a queste ventole, Noctua ha inoltre presentato i suoi gommini anti-vibrazioni in diverse colorazioni, così da poter personalizzare i modelli precedenti. Con questa serie, si effettua una scelta sicura, perfette sia per l’utilizzo con dissipatori e sia per l’Airflow. Merita quindi di entrare in una lista per le migliori ventole per PC. Entrambi i modelli posseggono il design Flow Acceleration Channels delle pale, per ottimizzare e canalizzare il flusso d’aria generato, riducendo le dispersioni al minimo.

Il modello da 120 mm, chiamato NF-A12X15 PWM CHROMAX.BLACK.SWAP, vanta una pressione statica di 1,53 mm H₂O, una rotazione massima di 1850 RPM, ed una rotazione minima di 450 RPM. Per quanto riguarda l’Airflow, abbiamo un valore di 60 CFM. La rumorosità invece è di 23,9 dBA. Il modello da 140 mm, nome in codice NF-A14 PWM CHROMAX.BLACK.SWAP, possiede un range di velocità che va da 300 RPM fino a 1500 RPM. Il valore di Airflow è pari a ben 82 CFM con un valore di pressione statica pari a 2,08 mm H₂O ed una rumorosità di 24,6 dBA. Entrambi i modelli della serie Chromax includono nella confezione un pacco di gommini in diverse colorazioni, ed un cavo di estensione di 30 cm. La garanzia è di 6 anni.

Corsair ML PRO PWM

Questa ventola rappresenta un ottimo modello per quanto riguarda la pressione statica, non è RGB, ma è disponibile in diverse varianti sia con LED monocolore che senza, ed assicura un’ottimo rapporto qualità prezzo. Corsair la chiama “Ventola a levitazione magnetica”, e questo design progettuale elimina completamente le vibrazioni, per compensare alla rumorosità. Una ventola che rappresenta una scelta sicura per le massime prestazioni con i dissipatori, e per l’Airflow del case. Per tale motivo rientra sicuramente tra le migliori ventole per PC

Il modello da 140 mm, con un range di velocità che va da 400 RPM a 2000 RPM, assicura un ottimo valore di pressione statica pari a ben 3.0 mm-H2O. La portata di attesta invece a 97 CFM. Il rumore prodotto invece è di 37 dBA. Il modello da 120 mm invece, possiede un range che va da 400 RPM a 2400 RPM, e la stessa rumorosità del modello più grande. La pressione statica si attesta sui 4.2 mm-H2O, ed un valore di 75 CFM.

Cooler Master MF-HALO PWM

Entriamo ora nel mondo dell’RGB, con un’offerta che possiamo definire Entry Level, per tale motivo rientra per noi tra le migliori ventole per PC. Il modello MF-HALO A-RGB di Cooler Master in versione aggiornata, offre un design moderno con un’illuminazione addressable a 8 zone indipendenti più due anelli RGB, così da creare diverse combinazioni di effetti. Illuminazione che ovviamente è personalizzabile grazie al connettore dedicato 3-pin RGB, tramite il controller dedicato acquistabile singolarmente, tramite il software proprietario, ed infine con i software: Asus Aura, ASRock RGB and MSI RGB. Nel complesso è un modello che può andar bene sia per l’Airflow, che per l’utilizzo con dissipatori.

Al momento Cooler Master produce al momento la versione MASTERFAN-HALO solo nella versione da 120 mm. Rispetto alle precedenti versioni questo modello assicura un design in grado di assorbire ogni vibrazione ed una maggiore solidità. Vanta un range che va da 650 RPM fino ad un massimo di 1800 RPM. Il valore di Airflow è pari a 47 CFM, e la pressione statica si attesta a 1.6 mmH2O. La rumorosità massima è invece di 30 dBA. La garanzia è di due anni.

Corsair LL RGB PWM

Parlando di RGB, non possiamo non inserire in questa lista la famosa serie LL-RGB di Corsair, che rappresenta la scelta ideale per l’illuminazione della nostra build. Sicuramente tra le migliori ventole per PC in circolazione con i suoi ben 16 LED RGB indipendenti, e con il quale si possono creare personalizzazioni davvero uniche, per una resa difficilmente ottenibile con altri modelli. L’illuminazione è personalizzabile tramite il software di Corsair iCUE, con il quale è possibile sincronizzare anche più dispositivi della gamma Corsair, tramite il kit Commander PRO. Grazie al sistema idraulico di rotazione, non sono soltanto belle, ma anche estremamente efficienti.

Il modello da 120 mm garantisce una frequenza di rotazione che parte da 600 RPM fino ad un massimo di 1500 RPM, la rumorosità è invece di 24.8 dBA. La pressione statica si attesta intorno a 1.61 mm-H2O e il valore relativo all’Airflow è pari a 43.25 CFM. La variante da 140 mm invece vanta un range di rotazione da 600 RPM fino ad un massimo di 1300 RPM, ed un livello di rumorosità pari a 25 dBA. La pressione statica si attesta intorno a 1.52 mm-H2O, mentre il valore di Airflow è pari a 51.5 CFM. Corsair per queste ventole, specifica che sono state concepite principalmente per l’utilizzo con dissipatori. La garanzia è di due anni.

Noctua NF-A INDUSTRIAL PPC

Cercate le massime performance ottenibili da una ventola? Allora dovete affidarvi a questo leggendario modello. Concludiamo questa nostra guida per le migliori ventole per PC con questo modello che Noctua propone da anni, ovvero la serie NF-A IPPC, ancora oggi la capolista per quanto concerne le prestazioni, difatti sul mercato non esiste una ventola con specifiche migliori. Questo modello è principalmente nato per usi industriali, ben presto però, per via della sua scheda tecnica straordinaria è stato adottato come soluzione nei PC consumer. In questo modello non esistono compromessi, neanche sulla rumorosità. Se quindi per voi non è un problema avere il PC più rumoroso degli standard, questa è la ventola che fa per voi.

Il modello da 120 mm offre un range di velocità che va da un minimo di 750 RPM fino ad un massimo di 3000 RPM. Il valore relativo all’Airflow è pari a ben 109 CFM, ed una pressione statica pari a ben 7,63 mm H₂O, mentre la rumorosità è di 43,5 dBA. Il modello da 140 mm offre invece un range di velocità che va da 800 RPM fino a 3000 RPM, con una rumorosità di 41,3 dBA. Il valore di Airflow è pari a 158 CFM, mentre la pressione statica si attesta sui 10,52 mm H₂O, un dato da vero record per tali dimensioni. Questa scheda tecnica rende le NF-A IPPC straordinarie sia per utilizzi con dissipatori sia per l’Airflow del nostro case.

Provenendo dal settore industriale, entrambi i posseggono un rivestimento di fibra di vetro per le pale, e la certificazione di protezione IP52, oltre a diverse tecnologie proprietarie per incanalare perfettamente il flusso d’aria eliminando completamente le dispersioni. Nonostante poi l’elevato rumore generato a massima frequenza di rotazione, con una frequenza media, grazie all’assenza di vibrazioni che questa serie di ventole garantisce, riesce a non essere troppo rumorosa e fastidiosa durante un normale funzionamento del PC.

