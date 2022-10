Vi abbiamo parlato molteplici volte delle nuove norme statunitensi inerenti all’export di strumenti avanzati per la produzione di chip all’interno della Repubblica Popolare Cinese. Tuttavia, sembra che altre due grosse aziende non cinesi, vale a dire le sudcoreane Samsung e SK Hynix, potrebbero soffrire della situazione.

Infatti, le due, stando a quanto riportato da Nikkei, possiedono stabilimenti in Cina dotati delle più recenti attrezzature e tecnologie all’avanguardia, che realizzano una grossa parte della fornitura internazionale di memorie 3D NAND e DRAM. Vista la loro importanza, al momento le aziende hanno ottenuto una deroga di un anno per continuare a potenziare i loro impianti in Cina, ma in seguito i loro fornitori, secondo le nuove regole, dovranno ottenere necessariamente una nuova licenza di esportazione dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per vendere apparecchiature alle filiali cinesi, oppure riuscire ad avere una licenza diversa per ogni accordo dopo una revisione caso per caso.

Nel tentativo di aiutare le due principali aziende di semiconduttori, il Ministero coreano del Commercio, dell’Industria e dell’Energia ha parlato con il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per conto di Samsung e SK. Sebbene questo aumenti le possibilità di Samsung e SK Hynix di ottenere le richieste autorizzazioni all’esportazione, non significa che le probabilità di successo siano del 100%.

Al momento, una fonte vicina a Samsung non ha potuto affermare con certezza che cosa accadrà il prossimo anno. Se questa problematica dovesse perdurare, è possibile che sia Samsung che SK Hynix possano decidere di evitare di continuare a investire nei loro impianti cinesi ed eventualmente spostare la produzione delle memorie in Corea del Sud, Taiwan, Giappone o Stati Uniti.