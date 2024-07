Gli SSD da 16TB stanno per arrivare sul mercato, finalmente!

Dopo che a metà giugno Western Digital ha annunciato i suoi componenti 2TB 3D QLC NAND, oggi anche Kioxia ha fatto lo stesso. A differenza di Western Digital, il suo partner produttivo Kioxia ha condiviso più dettagli sui componenti 3D QLC NAND da 256GB che sembrano pensati per realizzare unità ad alte prestazioni e alta capacità.

I dispositivi 2TB 3D QLC NAND di Kioxia si basano sulla tecnologia del processo BiCS8 a 218 strati della compagnia e vantano una velocità di interfaccia di 3.600 MT/s, posizionandosi tra i componenti di memoria flash più veloci al mondo. Oltre alle prestazioni aumentate, i nuovi dispositivi vantano un'efficienza di scrittura del 70% superiore rispetto ai QLC 3D di Kioxia basati sul nodo di produzione BiCS5, grazie alla maggiore densità e all'efficienza energetica.

Pur essendo estremamente veloci, i componenti 2TB 3D QLC NAND di Kioxia hanno anche un'arma segreta, ovvero dei NAND 3D QLC da 1Tb ottimizzati per le prestazioni. Questi offrono prestazioni di scrittura sequenziale del 30% più veloci e una latenza di lettura inferiore del 15%. Il produttore di NAND afferma che questi dispositivi 1TB 3D QLC saranno posizionati per SSD client e applicazioni mobili, offrendo prestazioni ultimate che possono competere con quelle basate su 3D TLC NAND.

L'aumento della capacità di archiviazione dei dispositivi 2TB 3D QLC NAND di Kioxia permetterà ai clienti di costruire SSD ad alta capacità in formati ridotti. Ad esempio, un pacchetto da 16 strati, con dimensioni di 11,5 x 13,5 x 1,5 mm, potrebbe creare la base per un SSD M.2-2230 da 4TB oppure un'unità M.2-2280 da 16TB. Questo costituisce un grande vantaggio per i clienti di Kioxia che costruiscono SSD.

Come Western Digital, Kioxia posiziona i suoi dispositivi 2Tb 3D QLC NAND BiCS8 per applicazioni di intelligenza artificiale e backup storage, poiché entrambe le applicazioni beneficiano di un'alta densità di archiviazione. Attualmente, le parti interessate stanno testando questi dispositivi.

"Siamo lieti di distribuire campioni del nostro nuovo QLC 2TB con la nuova tecnologia flash BiCS di ottava generazione," ha detto Hideshi Miyajima, CTO di Kioxia. "Con la sua densità di bit leader nel settore, trasferimento dati ad alta velocità ed efficienza energetica superiore, il prodotto QLC 2TB offrirà nuovo valore per le applicazioni AI in rapida crescita e per le grandi applicazioni di archiviazione che richiedono risparmio energetico e di spazio."

Pure Storage sarà uno dei primi clienti di Kioxia ad incorporare nel proprio prodotto i dispositivi 2TB 3D QLC NAND.