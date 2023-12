Le nuove ventole Lian Li hanno uno schermo da 1,6" e un sacco di RGB

Lian Li è una delle aziende produttrici di hardware che più spinge sull’innovazione, senza mai tirarsi indietro e spesso con prodotti che convincono il pubblico, pur essendo parecchio costosi. Ne sono un esempio le nuove ventole UNI FAN TL LCD, che integrano un display LCD da 1,6” con risoluzione 40x400 pixel, completamente personalizzabile tramite il software L-Connect.

Lo schermo può essere usato per visualizzare informazioni di sistema, come la velocità delle ventole, il clock della CPU o la temperatura, ma può anche essere personalizzato per mostrare immagini, GIF o video.

Le ventole possono essere collegate in serie (come le precedenti UNI FAN) e alimentate con un unico cavo, un bel vantaggio che assicura un cable management snello e privo di complicazioni. Non manca ovviamente un controller, capace di gestire fino a 7 ventole contemporaneamente, inoltre è possibile combinare UNI FAN TL e TL LCD a piacimento, per creare sistemi che si adattano perfettamente a ogni tipo di build.

Non manca ovviamente una ricca illuminazione RGB, che permette agli appassionati di personalizzare al massimo la propria build anche con le luci LED. Lian Li ha poi introdotto anche le ventole UNI FAN TL Reverse, che come intuibile dal nome, ruotano al contrario: questa caratteristica comporta un senso di montaggio inverso rispetto alle ventole classiche, che all’atto pratico si traduce in una migliore estetica per la propria build. Basterà usare le ventole Reverse in tutti i punti dove si avrebbe il “retro” della ventola in bella vista per mantenere un’estetica pulita e appagante alla vista.

Le ventole in versione da 120 mm assicurano un flusso d’aria di 90,1 CFM, una pressione statica di 3,97 mmH2O, una velocità compresa tra i 200 e i 2600 RPM e una rumorosità di 33 dB(A), mentre la variante da 140 mm raggiunge i 103,9 CFM, 2,34 mmH2O, opera tra 200-1800 RPM e tocca i 29 dB(A).

Le UNI FAN TL e TL LCD sono già disponibili, anche se attualmente non conosciamo i prezzi in euro per il nostro mercato. Negli Stati Uniti, la UNI FAN TL LCD da 120 mm costa 46,99 dollari, mentre il pack da tre ventole con controller è acquistabile a 149,99 dollari; i modelli TL e TL Reverse costano 32,99 dollari (109,99 per il pack da tre), mentre le versioni da 140 mm costano rispettivamente 51,99 dollari e 35,99 dollari (non esiste un bundle da tre ventole).