Le prossime schede video Intel non arriveranno sui portatili

Intel ha annunciato i piani per il lancio delle sue prossime GPU della serie Arc "Battlemage" nel corso del 2024.

Queste GPU potrebbero essere le prime a implementare un'interfaccia host PCIe Gen 5, con il silicio BCM-G10 che alimenterà i principali modelli, i quali dovrebbero presentare una PCI-Express 5.0 x16.

Questa mossa potrebbe essere influenzata dalla sensibilità delle attuali GPU della serie Arc alle caratteristiche dell'interfaccia host, come la resizable BAR, suggerendo che le nuove GPU avranno bisogno non solo di maggiore larghezza di banda, ma anche delle caratteristiche introdotte dalla Gen 5, come la coerenza della memoria.

Il report redatto da Moore's Law is Dead, il canale YouTube dietro a questa indiscrezione, aggiunge che con la generazione Arc Xe2, Intel potrebbe cambiare la strategia riguardo alle schede aggiuntive mobili (AIC).

Intel

Nei vari punti analizzati durante il report, si suggerisce che Intel potrebbe decidere di non rilasciare una versione AIC mobile delle prossime schede grafiche, in maniera opposta a quanto fatto dall'azienda con l'attuale generazione.

Ciò non significa che non ci saranno modelli pensati per i portatili, ma che saranno venduti direttamente agli OEM di laptop per essere saldati sulle schede madri dei laptop, una pratica comune nella maggior parte dei laptop con GPU discrete.

Oltre alle GPU per laptop, Intel ha in programma lo sviluppo di schede grafiche PCIe aggiuntive per desktop basate sulle nuove GPU.

Questi piani indicano che Intel sta cercando di innovare non solo sul fronte delle specifiche tecniche, con l'implementazione della PCIe Gen 5, ma anche nelle strategie di distribuzione e vendita delle sue GPU, cercando nuovi approcci per soddisfare le attuali esigenze del mercato.