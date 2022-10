Dopo il lancio dei processori Ryzen 7000 lo scorso mese, AMD si sta preparando a rinnovare anche la sua line up di schede video per andare a competere con le nuove proposte GeForce RTX 4000 di NVIDIA, tra le quali spicca la nuova potentissima top di gamma, ovvero la GeForce RTX 4090, di cui trovate la nostra recensione completa al seguente indirizzo.

Qualche settimana fa, Scott Herkelmen, SVP & GM per AMD Radeon, aveva indicato la data del 3 novembre per la presentazione delle nuove GPU basate sull’architettura RDNA 3. Tuttavia, per mettere le mani sulle schede sarà necessario attendere più del previsto. Infatti, secondo ECSM, un noto leaker che ha diffuso diverse informazioni in anticipo in passato, ha affermato che AMD inizierà a spedire sia la scheda grafica di punta che quella “subalterna” nella seconda metà di dicembre.

Ciò significa che l’azienda di Sunnyvale potrebbe lanciare la sua nuova top di gamma e un altro modello di fascia alta (verosimilmente la Radeon RX 7900 XT e la Radeon RX 7800 XT), entrambe basate sulla GPU Navi 31, solo tra un paio di mesi. Visto il significativo aumento di prestazioni della RTX 4090 rispetto alla generazione precedente, ECSM prevede che AMD non riuscirà a tenere il passo, ma punterà maggiormente sul rapporto prezzo/prestazioni.

Photo Credit: AMD

Ricordiamo che l’architettura RDNA3 garantirà almeno il 50% di prestazioni per watt in più rispetto a RDNA2. Le Radeon RX 7000 saranno inoltre le prime GPU a sfruttare il design MCM (multi-chip-module), con chiplet grafici e di memoria. Le GPU, nome in codice Navi 3X, dovrebbero essere prodotte sul processo 5nm di TSMC e integreranno una Infinity Cache di nuova generazione.

Come sempre, informazioni di questo tipo vanno prese con le pinze e solo il tempo ci dirà se tutto ciò si trasformerà in realtà. Per il momento, non ci resta altro che attendere ancora qualche settimana per saperne di più.