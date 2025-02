Le Radeon RX 9070 verranno presentate il 28 febbraio

Con un post su X, David McAfee di AMD ha annunciato che le nuove schede grafiche Radeon RX 9070 saranno annunciate il 28 febbraio, precisamente alle 14 ora italiana. La presentazione, che si concentrerà sulla nuova architettura RDNA 4, sarà trasmessa sul canale YouTube AMD Gaming.

Nel corso dell'evento scopriremo caratteristiche e prezzi delle nuove schede video AMD, che arriveranno sul mercato all'inizio di marzo. Secondo le ultime indiscrezioni, le GPU useranno il chip Navi 48 e avranno 16GB di memoria GDDR6 su un bus a 256 bit. Il modello di punta, la RX 9070 XT, dovrebbe avere 8096 Steam Processor e una frequenza massima di 3,1GHz.

Nelle scorse ore si vociferava di una possibile scheda con 32GB di VRAM, ma AMD ne ha categoricamente smentito l'esistenza. Il fatto che non venga presentata oggi, però, non significa che non potrebbe arrivare in futuro.

Inutile sottolineare che il prezzo sarà un fattore cruciale per il successo di queste schede, che sappiamo non competeranno con la fascia alta di NVIDIA. Alcune fonti suggeriscono che AMD abbia scelto dei prezzi molto aggressivi, ma bisognerà attendere l'annuncio ufficiale per avere conferme.

Oltre alle Radeon RX 9070 e RX 9070 XT, secondo i rumor AMD dovrebbe presentare anche le Radeon RX 9060 e RX 9060 XT, basate su chip Navi 44 e con 8GB di memoria GDDR6. Tuttavia, non sappiamo praticamente nulla su queste GPU, nemmeno se verranno mostrate davvero.

L'evento in questione sarà fondamentale per capire come AMD intende posizionarsi nel mercato delle schede video e se le nuove GPU del Team Red avranno davvero successo. NVIDIA gode di una posizione di netto vantaggio, sia in termini di quote di mercato che di tecnologie, basta pensare alla gestione del ray tracing. Il colosso di Sunnyvale deve giocare bene le proprie carte, per non rischiare di essere schiacciato del tutto: prezzi troppo alti, ad esempio, renderebbero le nuove GPU Radeon poco appetibili per gli utenti, che di conseguenza potrebbero decidere di scegliere NVIDIA per il proprio PC da gaming.