AMD è al lavoro sulla Radeon RX 9070 GRE

Dopo l'enorme successo delle Radeon RX 9070 XT e RX 9070, AMD sembrerebbe al lavoro sulla RX 9070 GRE, per conquistare una fascia di mercato ancor più ampia approfittando delle difficoltà che sta vivendo la concorrente NVIDIA. La scheda promette di offrire un rapporto prestazioni/prezzo ancora più vantaggioso rispetto ai modelli già presenti sul mercato.

Il nuovo modello si inserirà strategicamente in una fascia di prezzo inferiore ai 500 dollari, colmando il divario tra la serie di punta e le vociferate RX 9060, schede di fascia media che verranno lanciate nei prossimi mesi. AMD sembra quindi determinata a consolidare la sua posizione competitiva con una strategia commerciale aggressiva che ha già dato i suoi frutti con le due GPU lanciate poche settimane fa.

L'acronimo GRE, trasformato in "Great Radeon Edition" dall'originale "Golden Rabbit Edition", rappresenta una linea di prodotti che storicamente è stata destinata principalmente al mercato asiatico, in particolare quello cinese. Tuttavia, come già avvenuto con modelli precedenti come la RX 6750 GRE e la RX 7900 GRE, AMD potrebbe lanciare la scheda a livello globale.

Secondo quanto riportato da ITHome, che ha raccolto informazioni da varie fonti e rivenditori, la Radeon RX 9070 GRE presenterà caratteristiche tecniche leggermente ridotte rispetto alla RX 9070 standard. Tra le differenze più significative ci sarebbe un bus di memoria a 192 bit invece dei 256 bit presenti nei modelli superiori, accompagnato da 12 GB di VRAM GDDR6. Questa configurazione posiziona la scheda in diretta competizione con la NVIDIA RTX 5070, anch'essa dotata di 12GB di VRAM.

Il core Navi 48, già presente nelle altre schede della serie 9070, verrà ulteriormente ridimensionato per adattarsi alle specifiche di questa nuova versione, mantenendo comunque l'architettura RDNA 4 di ultima generazione. Questa strategia permetterà ad AMD di ottimizzare i costi di produzione pur offrendo prestazioni competitive nella fascia di prezzo tra 449 e 499 dollari, dove dovrebbe posizionarsi la scheda video.

Il lancio della RX 9070 GRE è previsto prima dell'arrivo della Radeon RX 9060 XT basata sul core Navi 44, che dovrebbe debuttare più avanti nel secondo trimestre. Questa tempistica suggerisce che AMD stia cercando di coprire rapidamente diverse fasce di mercato prima che la concorrenza possa consolidare la propria posizione con i nuovi modelli, in particolare RTX 5060 Ti e RTX 5060.