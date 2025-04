Addio pasta termica, la RX 9070 XT Reference usa il grafene

Negli ultimi giorni, diversi forum specializzati in Cina hanno riportato l'apparizione di quella che sembrerebbe essere la versione "Reference" mai ufficialmente commercializzata della Radeon RX 9070 XT (qui trovate la nostra recensione). Questi esemplari, apparentemente disponibili sul mercato nero, non sono mai stati rilasciati e ufficialmente non dovrebbero esistere, ma in qualche modo finiscono sempre nelle mani degli utenti.

L'origine di queste schede grafiche rimane avvolta nel mistero. Il design ricorda molto quello presentato da AMD nei render ufficiali, sebbene appaia decisamente più essenziale nella sua realizzazione concreta. Alcuni elementi risultano particolarmente incongruenti, come il vecchio logo Radeon presente sul backplate, sollevando dubbi sulla loro effettiva provenienza, anche considerando il fatto che per questa generazione AMD non ha prodotto schede Reference.

La RX 9070 XT in oggetto ha uno spessore di 2,5 slot, tre ventole ed è completamente nera, senza dettagli di alcun genere. Un membro del forum Chiphell l'ha acquistata, testata e smontata, permettendoci di scoprire alcuni dettagli interessanti. Il più particolare è sicuramente l'uso del grafene sulla GPU, al posto della più tradizionale pasta termica; una soluzione che sappiamo essere estremamente efficace, ma che è anche molto costosa da implementare.

In netto contrasto, i pad termici per le memorie sono di pessima qualità, tanto che i chip GDDR6 nei test raggiungono temperature molto elevate. L'utente li ha sostituiti con prodotti di qualità superiore e i risultati si sono subito visti, con valori più bassi di 6°C nei test più impegnativi. Nei benchmark la scheda è stata abbinata a un processore AMD Ryzen 7 9800X3D (lo trovate su Amazon) e a RAM DDR5-6400 CL28, mentre il power limit della GPU è stato aumentato del 10%.

Sembra abbastanza evidente che la scheda in questione sia un esemplare assemblato da terzi, senza nemmeno troppa cura, e non un design ufficiale AMD; non sappiamo se in futuro l'azienda rilascerà delle RX 9070 XT Reference con il grafene al posto della classica pasta termica, ma è una soluzione interessante che speriamo di veder implementata in futuro, se non da AMD da qualche altro produttore.