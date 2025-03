Yeston promette stabilità nella fornitura di Radeon RX 9070

Il desiderio dei clienti di mettere le mani sulle schede grafiche Radeon RX 9070 (qui la nostra recensione) sembra essere universale e non solo confinato negli Stati Uniti. L'aumento delle richieste e la corsia preferenziale normalmente riservata ai principali produttori di schede grafiche, stanno ostacolando i tentativi di Yeston, un piccolo fornitore di schede grafiche, di fornire ai suoi clienti i potenti processori RDNA 4 di AMD. L'instabilità della fornitura è tale che Yeston ritiene probabile una normalizzazione solo dopo il mese di aprile.

Dalle dichiarazioni di Yeston risulta chiaro l'affanno di fronte ad una domanda che non riesce a soddisfare: "Abbiamo ricevuto molti messaggi e vorremmo informarvi che l'approvvigionamento al momento è instabile, ma riforniremo ogni settimana", ha annunciato l'azienda, cercando di placare la frustrazione dei clienti affamati di schede grafiche. E nonostante i ripetuti rifornimenti, l'affluenza di richieste sembra essere senza fine.

I dettagli sullo stock preciso delle schede grafiche Radeon RX 9070 XT vengono rivelati da Yeston con annunci specifici e questo alimenta ulteriormente il malcontento dei clienti che percepiscono sempre di più una scarsità negli approvvigionamenti. Gli interessati a mezzo di tali schede grafiche avranno bisogno di rimanere costantemente aggiornati sulle informazioni di rifornimento fornite da Yeston sul suo sito ufficiale.

Sebbene Yeston produca schede basate sia sulle architetture AMD che NVIDIA, non gode della priorità nell'approvvigionamento conferita ai maggiori produttori da ambedue le case di sviluppo, motivo per il quale i modelli più blasonati risultano introvabili, se non ha prezzi folli, e quelli di produttori di piccole dimensioni non riescono a venire nemmeno prodotti.

L'altalena dei prezzi

Nonostante AMD abbia comunicato all'inizio del mese che le schede grafiche Radeon RX 9070 e RX 9070 XT sarebbero state disponibili rispettivamente a $549 e $599, i rivenditori negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno aumentato i prezzi dai $50 ai $130. Di conseguenza, quasi nessun modello è disponibile al prezzo suggerito dal produttore. Un'analisi delle rivendite mostra, inoltre, che la situazione potrebbe essere peggiore di quanto inizialmente pensato.

Micro Center, Newegg e Overclockers in UK hanno alzato i prezzi delle schede grafiche Radeon RX 9070 XT dal 11,7% al 21,7% negli Stati Uniti e dal 14% al 17,4% nel Regno Unito, mentre il modello Radeon RX 9070 ha subito un aumento dal 14,5% al 21,8% negli Stati Uniti e del 7,5% nel Regno Unito.

La frenesia per l'acquisto delle schede grafiche della serie Radeon RX 9070, insieme all'instabilità dei rifornimenti, ha portato alla situazione attuale di enorme scarsità del prodotto, spingendo gli operatori del settore ad aumentare i prezzi, andando a proporre cifre che si avvicinano vertiginosamente a quelli degli scalper.