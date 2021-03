Lenovo aggiorna il suo ThinkPad T14S con due CPU AMD Ryzen Pro inedite

In occasione del keynote in occasione dell’evento virtuale CES 2021, AMD aveva presentato ufficialmente i nuovi processori Ryzen serie 5000 per dispositivi mobile basati sull’architettura Zen 3. La line up è molto ampia, passando dalle CPU pensate per i portatili ultraleggeri, che offrono fino ad un massimo otto core ed un TDP di soli 15W, fino ai modelli per le workstation portatili o notebook da gaming più potenti, come il Ryzen 9 5980HX, per prestazioni senza pari anche in ambito di overclock. Tuttavia, sembra che, oltre alla serie “regolare”, AMD distribuirà anche delle varianti “PRO” destinate principalmente agli utenti professionali.

Credit: Lenovo

Infatti, queste ultime forniscono diverse funzionalità utili in ambito aziendale, dove la sicurezza è più importante. Tra queste citiamo AMD PRO Security, tecnologia che aiuta a proteggere i dati sensibili presenti all’interno del computer, AMD PRO Manageability, che semplifica lo sviluppo, l’integrazione e la gestione all’interno di infrastrutture esistenti, AMD PRO Business Ready, che assicura alle aziende 18 o 24 mesi di stabilità software e supporto e AMD Memory Guard, che crittografa completamente la memoria per proteggerla in caso di furto o smarrimento del computer.

Il noto produttore Lenovo ha recentemente aggiornato il suo computer portatile ThinkPad T14s, dando la possibilità di installare anche i processori AMD Ryzen 5 PRO 5650U e Ryzen 7 PRO 5850U. Il primo è dotato di sei core, dodici thread e sarà capace di raggiungere la frequenza massima di 4,2GHz, mentre il secondo è un chip con otto core, sedici thread e un boost clock di 4,4GHz. Entrambi i componenti hanno un TDP che varia da 10 a 25W. Tuttavia, attualmente non è stato specificato quante saranno le Compute Unit (CU) relative alla parte grafica.

Per il momento non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di AMD per conoscere quali e quanti saranno i modelli di Ryzen PRO 5000 che saranno disponibili in commercio prossimamente.