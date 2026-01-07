Lenovo alza il tiro nel segmento dei PC All-in-One con una proposta che fonde estetica e funzionalità in modo inedito. Il nuovo Yoga AIO i Aura Edition, presentato al CES 2026, introduce un elemento distintivo che potrebbe ridefinire l'interazione con i desktop integrati: una barra luminosa trasparente posizionata alla base del display, pensata per trasformare le notifiche da suoni fastidiosi a segnali visivi discreti, ma estremamente efficaci. L'idea di fondo è chiara: offrire un sistema di avvisi che si integri con l'ambiente di lavoro o intrattenimento senza richiedere audio attivo, una soluzione particolarmente interessante per chi lavora in open space, o preferisce mantenere il silenzio.

Dal punto di vista tecnico, Lenovo non si è limitata agli effetti di luce. Il cuore del sistema può essere configurato con processori Intel Core Ultra X7 Series 3, la gamma di punta della terza generazione Core Ultra che punta su efficienza e capacità di elaborazione AI integrate. Il display rappresenta uno dei punti di forza più evidenti: un pannello OLED da 32 pollici con risoluzione 4K che raggiunge un refresh rate di 165Hz, caratteristica insolita per un All-in-One e più tipica dei monitor gaming di fascia alta. Questa combinazione rende il sistema adatto non solo alla produttività tradizionale, ma anche al gaming e alla creazione di contenuti.

La barra luminosa personalizzabile non è solo un elemento estetico passivo: può sincronizzarsi con i contenuti video riprodotti sullo schermo, creando un effetto ambientale simile a quanto già visto in alcune smart TV premium, e cambia colore o pattern in base alle notifiche ricevute.

Il pannello OLED da 32 pollici raggiunge un refresh rate di 165Hz, una specifica più tipica dei monitor gaming che degli All-in-One tradizionali

La dotazione hardware comprende anche una webcam da 16MP con Face ID equipaggiata di otturatore elettronico per la privacy, altoparlanti Harman Kardon con supporto Dolby Atmos per un audio spaziale di qualità, e una connettività completa con Thunderbolt 4 e HDMI 2.1. Quest'ultima porta risulta particolarmente utile per trasformare l'AIO in display esterno per console di nuova generazione o laptop, sfruttando appieno il refresh rate elevato e la qualità OLED. Tastiera e mouse wireless sono inclusi nella confezione, completando l'offerta out-of-the-box.

Il posizionamento di prezzo parte da 2.399 dollari con disponibilità prevista per il secondo trimestre del 2026, collocando il Yoga AIO i Aura Edition nella fascia premium del mercato All-in-One.