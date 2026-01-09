Intel torna prepotentemente al centro della scena tecnologica globale con il lancio dei processori Panther Lake, segnando una svolta decisiva dopo mesi turbolenti che hanno visto l'azienda passare attraverso perdite miliardarie, licenziamenti di massa e un cambio di leadership ai vertici. Il successo del nuovo nodo produttivo Intel 18A (equivalente a 1,8 nanometri) ha attirato persino l'attenzione della Casa Bianca, con il presidente Donald Trump e il Segretario al Commercio Howard Lutnick che hanno pubblicamente elogiato il CEO Lip-Bu Tan sui social media. L'investimento governativo da 8,9 miliardi di dollari effettuato nell'agosto 2025 sta già mostrando ritorni significativi, con Trump che rivendica guadagni per "decine di miliardi di dollari" in soli quattro mesi.

La riorganizzazione tecnologica di Intel passa attraverso i nuovi processori Intel Core Ultra Serie 3, presentati al CES 2026 e costruiti proprio sul processo produttivo 18A. Questo rappresenta un traguardo cruciale per l'azienda di Santa Clara, che punta a riconquistare la leadership nella produzione di semiconduttori di fascia alta, un settore dominato negli ultimi anni da TSMC e Samsung. Il nodo 18A costituisce l'implementazione più avanzata della tecnologia RibbonFET e PowerVia di Intel, con una densità transistor che promette di competere direttamente con i processi a 2nm della concorrenza.

Le prime valutazioni prestazionali dei chip Panther Lake rivelano un salto qualitativo notevole soprattutto sul fronte grafico integrato. La GPU incorporata nei nuovi processori raggiunge infatti livelli di performance paragonabili a schede video discrete RTX 4050, un risultato che potrebbe ridefinire il mercato dei laptop da gaming e delle workstation compatte. I test pre-lancio mostrano frame rate di 80 fps in Cyberpunk 2077 e 100 fps in F1, anche se gli ingegneri Intel stanno ancora ottimizzando i driver per estrarre il massimo potenziale dall'architettura.

La resurrezione di Intel arriva dopo un 2024 disastroso. Nel luglio di quell'anno, un report trimestrale catastrofico aveva causato un crollo di 39 miliardi di dollari nella capitalizzazione di mercato in una sola giornata, innescando ondate di licenziamenti e culminando nel pensionamento inaspettato di Pat Gelsinger a dicembre. Il suo successore, Lip-Bu Tan, già CEO di Cadence, ha assunto la guida dell'azienda nel marzo 2025 in un clima di scetticismo, con alcune controversie legate alla sua gestione precedente che avevano persino spinto Trump a chiederne inizialmente le dimissioni.

L'investimento governativo da 8,9 miliardi di dollari e l'accordo da 5 miliardi con NVIDIA hanno innescato un rimbalzo del 25% del valore azionario in una sola notte

La svolta è arrivata grazie a una strategia diplomatica e commerciale ben orchestrata. Tan ha incontrato personalmente il presidente alla Casa Bianca, assicurandosi l'investimento governativo nell'agosto 2025. Questo è stato seguito a settembre da un accordo ancora più rilevante: NVIDIA ha annunciato l'acquisto di azioni Intel per 5 miliardi di dollari, accompagnato da una partnership per lo sviluppo congiunto di SoC basati su architettura x86 con GPU RTX integrate per il mercato PC. L'annuncio ha generato un'impennata del 25% del valore azionario in una sola sessione, riportando fiducia negli investitori.

La componente strategica dell'investimento governativo si inquadra nella politica industriale statunitense volta a riportare la produzione avanzata di semiconduttori sul territorio nazionale. Il Commerce Secretary Lutnick ha sottolineato come il processore a 1,8 nanometri rappresenti "un passo fondamentale nel riportare la produzione di semiconduttori a casa", riferendosi agli sforzi per ridurre la dipendenza da fonderie asiatiche. Il governo federale detiene ora una partecipazione del 10% in Intel, trasformando l'azienda in un asset strategico nazionale.

Nonostante i progressi evidenti nel settore consumer, Intel deve ancora affrontare sfide significative sul fronte fonderia. La divisione Intel Foundry Services continua a operare in perdita, con il pareggio di bilancio previsto solo per il 2027 con l'introduzione del nodo Intel 14A. Durante il CES 2026, Tan ha confermato che l'azienda sta "puntando in grande sul 14A", indicando che la roadmap tecnologica procede secondo i piani. Questo processo produttivo sarà cruciale per attrarre clienti esterni e trasformare Intel in una foundry competitiva a livello globale, capace di sfidare TSMC nel mercato dei servizi di produzione per terze parti.