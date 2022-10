La gamma Lenovo Legion è da tempo tra le più apprezzate nel settore dei notebook gaming, grazie a qualità e prestazioni offerte a un prezzo tutto sommato ragionevole. Abbiamo avuto modo di provare per qualche settimana il nuovo Lenovo Legion 7i nella sua configurazione top di gamma, equipaggiare con processore Intel Core i9 e scheda grafica RTX 3080 Ti, un’accoppiata che promette prestazioni da capogiro nei giochi (e non solo). Sarà all’altezza delle aspettative? Scopriamolo nella nostra recensione.

Sotto la scocca del Lenovo Legion 7i troviamo un Intel Core i9-12900HX, il top di gamma della famiglia Intel Alder Lake di dodicesima generazione, capace di raggiungere frequenze di picco di 5GHz sui Performance Core e overcloccabile, abbinato alla già citata RTX 3080 Ti con TGP di 145 watt. Ad affiancare CPU e GPU ci sono poi 32GB di RAM DDR5 4800MHz, un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1TB, connettività Wi-Fi 6E e Gigabit LAN. Il tutto è abbinato a uno schermo 16 pollici IPS, con risoluzione 2560 x 1600 pixel e rapporto d’aspetto 16:10, frequenza d’aggiornamento di 165Hz, luminosità massima di 500 nit, certificazione HDR400 e copertura del 100% dello spazio sRGB.

La batteria è da 99,9Wh, il massimo consentito per portare il laptop in aereo, ma con l’hardware a bordo (come immaginerete) l’autonomia non è delle migliori; supporta la ricarica rapida Super RapidCharge (e RapidCharge Pro) che consente di avere 30Wh in soli 10 minuti, dopodiché ricarica il 70% della batteria in 30 minuti e il 100% in 80 minuti. L’alimentatore è da 300W, ingombrante e pesante, ma non troppo diverso da quello degli altri notebook con queste specifiche tecniche. Le dimensioni sono pari a 358 x 264 x 19,5 mm, mentre il peso è di 2,53kg; difficilmente potrete uscire senza alimentatore, quindi dovrete conteggiare altri 1,15kg. Il tasto d’accensione è posto al centro della scocca nella parte superiore, appena sotto al monitor, e integra un lettore d’impronte.

La dotazione porte è divisa su tre lati, con le principali poste sul retro, in modo che i cavi non intralcino l’uso del laptop o del mouse durante le sessioni di gioco. A sinistra troviamo due USB-C Thunderbolt 4, a destra un’altra USB 3.2 Gen1 tipo C, il jack 3,5mm per cuffie e microfono e uno slider fisico per attivare/disattivare la webcam, mentre sul retro trovano posto il connettore per la ricarica (il classico attacco proprietario di Lenovo), due USB 3.2 Gen1 tipo A, un’ulteriore USB tipo C con supporto a DisplayPort 1.4 e power delivery fino a 135W, un’uscita HDMI 2.1 e la Gigabit LAN.

Il design non è particolarmente diverso da quello dei Lenovo Legion visti in passato, ma stavolta è un tripudio di RGB: i LED sono ovunque, sulla tastiera, sul bordo frontale del laptop, ai lati, nel logo Legion sul coperchio e perfino nelle griglie d’areazione. Potete ovviamente personalizzarli a vostro piacimento o scorrere tramite diversi profili preimpostati premendo Fn + Barra spaziatrice, ma di certo non passerete inosservati, a meno che non decidiate di spegnerli completamente.

Lo chassis è in alluminio anodizzato e non trattiene in maniera particolare le ditate, risultando anche semplice da pulire. LED RGB a parte il design è pulito e lineare, proprio per dare il massimo risalto all’illuminazione.

Esperienza d’uso

Lo scopo primario di Lenovo Legion 7i è il gaming e, ovviamente, lo abbiamo usato principalmente per questo: giocare. L’uso quotidiano e il lavoro d’ufficio, fatti di mail, navigazione web, scrittura e uso leggero di Photoshop non rappresentano un problema, con il portatile che riesce a gestire bene qualsiasi compito e programma in esecuzione. La tastiera non è progettata per la scrittura di testi, ma nonostante questo usarla non è problematico o particolarmente faticoso; il tastierino numerico è un valore aggiunto quando bisogna inserire diversi numeri in dei fogli Excel. Anche il touchpad è promosso: leggermente spostato a sinistra, non è certo ampio come quello del nostro MacBook, ma è grande abbastanza per navigare tra le varie finestre senza problemi. Recepisce bene i tocchi e fa quel che deve, ma ovviamente per giocare abbiamo collegato un mouse.

Doveroso menzionare anche la webcam, finalmente con risoluzione 1080p e dotata di tasto fisico per attivarla/disattivarla. La qualità è buona, sopra la media e ottima per fare videochiamate e partecipare a riunioni online. Anche gli speaker integrati fanno un buon lavoro, sia in quest’ambito che nella visione di film e serie TV; per giocare o godere della miglior esperienza possibile vi consigliamo, come sempre, di usare un paio di cuffie.

Nei giochi, Lenovo Legion 7i da il meglio di sé: come vedremo tra poco le performance non mancano e lo schermo ha una resa dell’immagine ottima. I colori spiccano negli scenari notturni di Night City e nella Londra di Watch Dogs Legion e, sebbene non siamo di fronte al contrasto offerto da un pannello OLED, l’esperienza è davvero soddisfacente. Nei giochi competitivi la frequenza d’aggiornamento di 165Hz permette di sfruttare al meglio la potenza della RTX 3080 Ti, che in questi giochi, non particolarmente impegnativi, riesce a toccare framerate parecchio elevati.

Durante l’uso più intenso le ventole si fanno sentire e il notebook tende a scaldare leggermente nella parte alta della scocca, sopra la tastiera. Durante una sessione di gioco di Watch Dogs Legion il processore ha toccato picchi di 92°C, per poi assestarsi su una media di 72°C, riducendo leggermente le frequenze operative; nessun problema particolare invece per la RTX 3080 Ti, che non va mai oltre i 68°C. La tastiera rimane sempre abbastanza fresca e non ci sono problemi a usarla in gioco, anche per diverse ore.

Prestazioni

Durante i nostri test abbiamo eseguito dei benchmark, sia a risoluzione Full HD che Quad HD, oltre che con ray tracing e DLSS attivi in Watch Dogs Legion e Cyberpunk 2077. Qui sotto vi riportiamo i vari grafici.

Il Lenovo Legion 7i riesce a far girare, in Quad HD, tutti i giochi provati sopra i 60 FPS, framerate su cui si assesta Watch Dogs Legion, il più pesante dei titoli provati. Apex Legends è perfettamente giocabile a framerate elevato anche a questa risoluzione e, considerando che giochi di questo tipo tendenzialmente si giocano con i dettagli grafici al minimo, è probabile che raggiunga i 144 FPS (o più) abbassando la qualità.

In Full HD ovviamente le prestazioni aumentano su tutta la linea: Apex Legends raggiunge i 185 FPS medi, Cyberpunk 2077 arriva a 124 FPS e Watch Dogs e Assassin’s Creed chiudono la classifica a 80 FPS, un valore che permette di giocare in maniera estremamente fluida.

Per quel che riguarda i test con ray tracing e DLSS abbiamo svolto i benchmark a entrambe le risoluzioni con ray tracing Medio e DLSS Performance, per poi fare un ulteriore test in Full HD con RT Ultra e DLSS Bilanciato.

Nel test in Quad HD con RT Medio e DLSS prestazioni, il laptop sfiora i 60 FPS in Cyberpunk 2077 e li supera leggermente in Watch Dogs Legion, assicurando anche in questo scenario una buona esperienza di gioco. A risoluzione Full HD il Lenovo Legion 7i supera gli 80 FPS medi in entrambi i titoli.

Nel benchmark con RT Ultra e DLSS Bilanciato le performance calano leggermente, ma la giocabilità non ne risente: Watch Dogs Legion arriva a circa 74 FPS medi e non scende praticamente mai sotto i 58 FPS, mentre Cyberpunk 2077 arriva a 69 FPS medi e non va pressoché mai sotto i 54 FPS, rimanendo comunque fluido.

In generale quindi Lenovo Legion 7i offre ottime prestazioni nei giochi, che però risultano inferiori a quelle di alcuni prodotti concorrenti dotati dello stesso hardware, come l’MSI Raider GE67 HX, anch’esso con RTX 3080 Ti e processore Core i9-12900HX. Temperature e rumorosità sono però a favore del Lenovo, che risulta più fresco (specialmente sulla scheda video) e più silenzioso anche durante le fasi di gioco.

Conclusioni

Questo Lenovo Legion 7i con RTX 3080 Ti offre prestazioni di alto livello, permettendo di giocare a qualsiasi titolo moderno, anche con ray tracing attivo, il tutto racchiuso in una scocca solida, robusta e con un design che non passa di certo inosservato, grazie alla miriade di LED RGB presenti. La tastiera si conferma una valida compagna sia nei giochi che nell’uso quotidiano del PC, le porte Thunderbolt 4 garantiscono una connettività veloce e l’uscita HDMI 2.1 consente di sfruttare al massimo l’hardware del laptop su TV e monitor di ultima generazione, nel caso in cui lo schermo da 16″ (di ottima qualità) non sia abbastanza.

In generale l’esperienza d’uso è davvero soddisfacente, ma anche qui ritroviamo quelle che sono un po’ le problematiche comuni a tutta questa categoria di prodotti: il laptop è davvero pesante e scomodo da trasportare, anche in uno zaino, specialmente se aggiungiamo anche il peso dell’alimentatore, obbligatorio vista l’autonomia abbastanza scarsa del dispositivo. Oltre a questo, per quanto Lenovo abbia fatto un buon lavoro con il sistema di raffreddamento, anche qui la CPU scalda parecchio, superando i 90°C in diverse occasioni quando messa alla prova. In ultimo, il prezzo di 4699€ (per questa configurazione) è, seppur leggermente inferiori a quello di altre soluzioni con lo stesso hardware, proibitivo per molti.

Come sottolineato nel paragrafo relativo alle prestazioni, questo Lenovo Legion 7i è anche più lento di altro notebook gaming con lo stesso hardware, ma più silenzioso e più fresco. Tirando le somme, se volete una macchina portatile estremamente potente (ma anche non troppo rumorosa), con buone qualità a tutto tondo e amate alla follia i LED RGB, dovreste prendere in considerazione questo Lenovo Legion 7i. Il costo è elevatissimo, ma difficilmente deluderà le vostre aspettative.