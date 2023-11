Lenovo vuole togliere i portatili Asus dai negozi, scatta la denuncia

Lenovo ha fatto causa ad ASUS, in particolare alle società AsusTek Computer Inc. e Asus Computer International. Il motivo? La violazione di quattro brevetti Lenovo. La casa cinese vuole, oltre un risarcimento danni, che i laptop della famiglia Zenbook e altri prodotti vengano ritirati dal mercato.

La causa è stata presentata lo scorso 15 novembre al Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California. Lenovo ha formalmente chiesto “danni, compresi i profitti persi, causati dalla presunta violazione del brevetto” e ha annunciato di aver intrapreso un’azione contro ASUS presso la ITC (commessione internazionale per il commercio degli Stati Uniti) per violazione di brevetti.

I quattro brevetti riguardano la gestione dell’alimentazione wireless wake-on-LAN risalente al 2010, la minimizzazione del ritardo durante la trasmissione di un pacchetto uplink del 2021, la possibilità di avviare uno scorrimento diagonale in qualsiasi posizione su un touchpad usando due dita (anch’esso del 2010) e, infine, cerniere che permettono a sistemi 2 in 1 di passare da modalità classica a modalità tablet, brevetto del 2014.

Per rafforzare la propria tesi, Lenovo ha preso in esame l’ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404). "Ad esempio, prima del brevetto '066, c'era la necessità di tecniche per alimentare i dispositivi inclusi in una LAN wireless senza l'intervento di un operatore. [...] L'invenzione include un ricevitore wireless che riceve un segnale wireless", si legge nella causa. "Il ricevitore è collegato a un sistema principale la cui alimentazione non è accesa, dopo aver ricevuto un segnale, viene determinato se è presente un pacchetto magico; se è presente viene inviato un segnale per accendere l’alimentazione principale del sistema principale".

"Ad esempio, i Prodotti Accusati supportano applicazioni, come Google Chrome e Adobe Acrobat, e incorporano hardware e firmware nei loro touchpad, che sono appositamente realizzati o adattati per praticare l'invenzione rivendicata nel ... brevetto '189", si legge ancora nella richiesta di Lenovo. Infine, sempre stando all’azienda cinese, le cerniere ASUS ErgoLift dello Zenbook Flip 14 UX461 violerebbero il brevetto citato in precedenza.

Come anticipato, Lenovo ha richiesto che ASUS interrompa la vendita dei prodotti, sostenendo che la decisione non danneggerebbe i consumatori o la concorrenza negli Stati Uniti, visto che la quota di mercato di ASUS (7,1%) è inferiore a quella Lenovo (23,5%).