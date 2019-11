I notebook LG Gram arrivano in Italia e sono già su Amazon

LG porta in Italia i portatili della serie Gram nelle varianti con schermo IPS da 14, 15 e 17 pollici. Sono già su Amazon: ecco i prezzi.

LG Electronics porta in Italia la linea di notebook ultraleggeri LG Gram. Disponibili nelle varianti con schermo IPS da 14, 15 e 17 pollici, questi notebook si rivolgono principalmente ai professionisti che necessitano di PC estremamente facili da trasportare ma con prestazioni comunque adeguate a compiti di produttività classici, come la gestione di fogli Excel complessi e non solo.

Nonostante le dimensioni contenute, i notebook rispettano i criteri di durabilità militari statunitensi MIL-STD-810G che coprono sette fattori di resilienza tra cui shock, polvere e temperature estreme (la scocca è in lega di magnesio rinforza con nanotubi di carbonio).

Presente su ognuno anche una porta Thunderbolt 3 (USB C) che permette sia di far passare dati e video che di ricaricare eventuali dispositivi collegati, oltre all’audio con DTS Headphone-X. Il 17 pollici della linea LG Gram, chiamato 17Z990, pesa 1,3 chilogrammi e ha uno schermo con risoluzione WQXGA 2560 x 1600 pixel (16:10) pensato per l’editing di immagini e video.

All’interno troviamo un processore Intel Core di ottava generazione (Core i7-8565U), 16 GB di memoria DDR4, SSD M.2 NVMe da 512 GB e dispone di uno slot extra per un SSD aggiuntivo. Questo modello è acquistabile su Amazon a 1799 euro.

LG Gram 15Z990 ha uno display IPS da 15,6″ Full HD, processore Intel Core i5-8265U, 8 GB di memoria DDR4 e SSD da 512 GB. Il prezzo è di 1499 euro. LG Gram 14Z990 è simile al modello da 15 pollici, ma oltre allo schermo più piccolo si differenzia per l’SSD da 256 GB. Il prezzo di conseguenza scende a 1399 euro.

I tre modelli di questa linea sono dotati di una batteria da 72W che – secondo LG – consente fino a 23,5 ore di funzionamento (modello da 14 pollici) con una singola carica e di una tastiera retroilluminata con due livelli di luminosità consente di usare il laptop anche negli ambienti più bui.