LG, i nuovi portatili Gram hanno processori Intel Core di decima generazione

LG ha annunciato la nuova serie di portatili Gram: LG gram 17 (17Z90N), LG gram 15 (15Z90N), LG gram 14 (14Z90N) e il modello 2 in 1 LG gram da 14 pollici (14T90N). La gamma 2020 del produttore sudcoreano punta nuovamente su compattezza, peso contenuto e batteria a lunga durata, garantendo al contempo maggiori prestazioni.

I notebook LG Gram di scorsa generazione sono arrivati in Italia solo a inizio novembre: trovate i diversi modelli in vendita su Amazon.

Per quanto concerne la nuova lineup, il cuore è rappresentato dai processori Intel Core di decima generazione con grafica Iris Plus o Intel UHD coadiuvata fino a un massimo di 24 GB di memoria DDR4 dual-channel. I modelli 17Z90N e 15Z90N hanno una batteria con una capacità maggiorata di 80Wh, in modo da garantire ore e ore di utilizzo lontano da una presa senza sacrificare la portabilità.

I nuovi LG Gram sono inoltre dotati di Wi-Fi 6 che garantisce una migliore connettività wireless, efficienza e un minore consumo della batteria; il raffreddamento è affidato al sistema ribattezzato “Mega Cooling” che mantiene i dispositivi freschi e silenziosi.

Vincitore dell’Innovation Award 2020 al CES, il prodotto di punta LG Gram 17 è caratterizzato da un display IPS WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array) in formato 16:10 per garantire più spazio per lavorare durante la modifica di video, foto e documenti.

Il modello 2 in 1 (14T90N) guadagna nuove funzionalità e l’aggiunta di un ingresso Thunderbolt 3. Inoltre, garantisce secondo LG più di 20 ore di autonomia e pesa solo 1145 grammi. Al momento non si conoscono i prezzi, ma forse ne sapremo di più al CES 2020 di gennaio.