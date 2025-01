LG ha annunciato uno spettacolare monitor 6K ultrasottile con Thunderbolt 5

LG ha presentato al CES un nuovo monitor UltraFine da 32 pollici con risoluzione 6K e supporto Thunderbolt 5, il primo nel suo genere. Il display ultrasottile è montato su una base altrettanto slim.

La caratteristica principale di questo monitor è il supporto alla tecnologia Thunderbolt 5, che consente una velocità di trasferimento dati fino a 80 Gbps, incrementabile a 120 Gbps con la modalità Bandwidth Boost di Intel. Il pannello "Nano IPS Black" promette un'eccezionale accuratezza cromatica e un alto contrasto, con una copertura del 99,5% dello spazio colore Adobe RGB e del 98% del DCI-P3.

LG non ha ancora rivelato dettagli su frequenza di aggiornamento e disponibilità. Per quanto riguarda il prezzo, un riferimento potrebbe essere il monitor Dell UltraSharp 6K da 32 pollici, anch'esso dotato di display IPS Black di LG, che costa $2.479,99 (in Italia si può trovare a circa 2400 euro).

Il supporto per Thunderbolt 5 si sta diffondendo rapidamente: i primi cavi e dock compatibili sono arrivati sul mercato lo scorso anno, mentre i nuovi modelli di MacBook Pro e Mac Mini di Apple integrano già questa tecnologia.

Questo nuovo monitor UltraFine rappresenta un passo avanti significativo nel settore dei display ad alta risoluzione, combinando una qualità dell'immagine superiore con le più recenti tecnologie di connettività.