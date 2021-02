Lian Li 2021 Digital Expo, in arrivo quattro nuovi case per tutti i gusti

In occasione dell’evento Lian Li 2021 Digital Expo, il noto produttore ha presentato quattro nuovi case, tra cui troviamo anche una versione aggiornata dell’O11 Dynamic, chiamata O11D Evo.

O11D Evo

O11D Evo è pensato come un’edizione ottimizzata per il flusso d’aria dell’originale O11 Dynamic, portando sul tavolo caratteristiche prese dall’O11D XL, come lo scarico posteriore, l‘illuminazione RGB e un migliore sistema di raffreddamento, ma con lo stesso ingombro e dimensioni simili all’O11 Dynamic. Supporterà schede madri fino al formato E-ATX, schede grafiche di lunghezza massima di 445mm, alimentatori sino a 200mm di lunghezza e tantissime opzioni per i dispositivi di archiviazione. Ovviamente, essendo un case costruito per il raffreddamento, non poteva di certo mancare un ampio supporto per l’inserimento di ventole e radiatori. Dal punto di vista estetico, il pannello superiore e quelli laterali sono in vetro o alluminio per una finitura molto più premium e un flusso d’aria presumibilmente migliore dato che i pannelli dovrebbero agire come filtri dell’aria.

A4-H20

Costruito in collaborazione con i case DAN, A4-H20 è una versione aggiornata del DAN A4. Lo chassis supporta radiatori da 240mm e schede grafiche da 2,7 slot fino a 315mm di lunghezza – e questa è decisamente una buona notizia per un prodotto di queste dimensioni (10,4 litri).

Q58

Se desiderate qualcosa di un po’ più grande, il Q58 potrebbe essere quello che fa per voi. Con un volume di 14,3 litri, si tratta ancora di un case piuttosto piccolo, ma è in grado di ospitare schede grafiche lunghe fino a 320mm ed è possibile montare un radiatore fino a 280mm per il raffreddamento della CPU. Con un sistema di aspirazione laterale dell’aria, illuminazione RGB ed un pannello frontale in alluminio lavorato, questo prodotto offre un ottimo equilibrio tra design e performance.

V3000+

Lian Li ha pensato anche a coloro che prediligono case full tower, realizzando il nuovo V3000+. Lo chassis è in grado di ospitare ben due sistemi, due alimentatori, schede video fino a 420mm di lunghezza e sino a 16 dischi rigidi o 19 SSD. Ulteriori dettagli dovrebbero essere svelati nel corso delle prossime ore.