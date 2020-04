Lian Li annuncia i nuovi Desk-Case con vetro elettro cromico: DK-05F e DK-04F

L’azienda Lian Li, famosa nel settore dei desk-case, propone un aggiornamento del DK-05 e DK-04 già presenti sul mercato, rinnovandone il design e la tecnologia.

Sicuramente una delle novità più rilevanti è il vetro elettro cromico temprato presente nella parte superiore del desk: tramite un tasto collocato vicino a quello di accensione, sarà possibile modificare l’aspetto del vetro e renderlo opaco o trasparente all’occorrenza. Questo è reso possibile da due sottili lamine poste internamente che, quando vengono attraversate da una corrente a basso voltaggio, permettono la migrazione degli ioni e cambiano la trasparenza della lastra di vetro.

Un’altra modifica che più impatto sull’aspetto pratico e ergonomico del desk è il nuovo alloggiamento per la scheda madre: in questi nuovi modelli (che supportano sia le schede MINI-ITX che le E-ATX) è presente infatti un supporto apposito che permette, una volta assemblato tutto il sistema, di rimuovere la scheda madre senza dover sfilare prima l’alimentatore e gli slot di espansione.

Entrambi i desk, come i modelli precedenti, sono completamente regolabili in altezza sempre grazie alla pulsantiera presente nella parte destra. Il DK-04F è la versione più piccola dei due desk (1000 x 740 mm) e presenta uno solo slot per la scheda madre; il DK-05F (1400 x 780 mm) può ospitare invece ben due sistemi ATX indipendenti. L’azienda non ha ancora rivelato il prezzo di vendita di questi due nuovi desk.

Ecco il video ufficiale di presentazione del prodotto e il sito ufficiale di Lian Li.