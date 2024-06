Linamp è un incredibile "edizione fisica" dello storico lettore Winamp

Linamp rappresenta una straordinaria incarnazione fisica del celebre software per la riproduzione di MP3 Winamp, coniugando il design classico dell'interfaccia originale con il fascino nostalgico dei sistemi audio domestici mini-rack degli anni '80.

Il sistema è alimentato da un Raspberry Pi 4B dotato di una scheda SD da 32GB e sfoggia un touchscreen extra-wide da 7.9 pollici che visualizza l'inconfondibile interfaccia utente di Winamp.

Il display offre la visualizzazione dell'analizzatore di spettro e le informazioni scorrevoli relative all'artista e al brano in riproduzione, richiamando le caratteristiche più amate del software originale. Rodmg, un ingegnere software, oltre che un maker appassionato, è la mente dietro a tutto il progetto.

Per pilotare il display, è stato utilizzato Dietpi, una derivazione di Debian Bookworm, abbinato a un'app personalizzata scritta in C++ con widget Qt, realizzata utilizzando Qt 6. Il creatore ha scelto questo approccio per "voler affrontare una sfida e imparare cose nuove", riprogrammando anche funzionalità deprecate per permettere la visualizzazione audio sul display.

Usando come ispirazione un vecchio stereo Aiwa posseduto sin dall'infanzia, Rodmg ha realizzato la cassa della Linamp in lamiera metallica. La struttura è stata prodotta in alluminio anodizzato da 1mm.

Il frontale del dispositivo, inizialmente pensato per essere realizzato con una stampante 3D in nylon, è stato in seguito prodotto utilizzando una Bambu Labs P1S, che ha permesso la stampa in più colori.

Purtroppo i bottoni fisici per il controllo della riproduzione mancano a causa dell'indisponibilità di schermi adatti, quindi sono stati semplicemente inclusi virtualmente nell'interfaccia utente e utilizzabili sfruttando il touchscreen.

Sul retro, Rodmg ha integrato un aspetto altrettanto retro, stampando un pannello in PETG che ospita un pulsante di accensione in metallo dall'aspetto vintage, oltre a un jack stereo da 3.5mm, una porta Ethernet e porte USB-A e USB-C.

Linamp è capace di riprodurre musica sia dalla propria memoria interna sia da un lettore CD esterno, offrendo analisi spettrale in tempo reale e informazioni sulle tracce, con i metadata ricavati da MusicBrainz. Tra le funzioni future, Rodmg prevede l'integrazione di una connessione Bluetooth e la riproduzione tramite Spotify, aggiungendo ulteriori capacità al suo dispositivo amatoriale.