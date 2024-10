Winamp ha cancellato il suo codice sorgente da GitHub

Il gruppo belga Llama Group, proprietario di Winamp, ha rimosso il codice sorgente del "Legacy Player" a meno di un mese dalla sua pubblicazione su GitHub. Il codice era stato rilasciato il 24 settembre per permettere agli sviluppatori di contribuire all'evoluzione del celebre software audio.

La decisione di rimuovere il repository è stata presa dopo che sono emerse diverse criticità legate alle licenze del codice e alla presenza di componenti di terze parti non open source. Il rilascio aveva già suscitato perplessità nella comunità open source per via della "Winamp Collaborative License", una licenza che imponeva forti limitazioni alla distribuzione di versioni modificate del software.

Il rilascio del codice di Winamp si è rivelato un fallimento per Llama Group.

Justin Frankel, uno degli sviluppatori originali di Winamp, aveva definito i termini della licenza "completamente assurdi" e "terribili", sconsigliando di contribuire al progetto. Nonostante questo, il codice contava già oltre 2.600 fork prima della rimozione.

L'analisi del repository da parte degli sviluppatori aveva evidenziato diverse anomalie, che avevano destato diversi sospetti:

Presenza di porzioni di codice di altri progetti con licenze incompatibili;

Potenziale leak del codice sorgente del server SHOUTcast;

Inclusione di pacchetti proprietari di Intel e Microsoft tra gli strumenti di build.

Il tentativo di rimuovere i file problematici con semplici cancellazioni, invece che con un rebase, aveva inoltre mantenuto il codice accessibile a chi conosce i meccanismi di Git. Llama Group dovrà ora rivalutare la propria strategia, se intende davvero aprire Winamp alla collaborazione della comunità.