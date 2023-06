La Corea del Sud è uno dei Paesi più attivi nella lotta alla pirateria online. Negli ultimi anni, il governo e le associazioni di titolari di diritti hanno preso diverse misure per bloccare, chiudere e perseguire i siti web e i servizi che offrono contenuti protetti da copyright senza autorizzazione.

La pirateria online è da tempo una delle principali preoccupazioni per i produttori di contenuti e le emittenti sudcoreane. Tuttavia, un nuovo sviluppo potrebbe finalmente portare ad una svolta nella lotta contro la pirateria. Il governo sudcoreano ha annunciato l’intenzione di sviluppare un sistema anti-pirateria basato sull’intelligenza artificiale (IA) per fermare la diffusione di siti pirata come il recente caso di Noonoo TV Season 2.

Pixabay

Negli ultimi anni, si è assistito ad una tendenza verso la collaborazione tra produttori di contenuti e emittenti per contrastare la pirateria online. In questo contesto, le emittenti sudcoreane, tra cui KBS, MBC e JTBC, insieme alla Korea Film and Video Copyright Association, TVING e Wavve, hanno formato una coalizione anti-pirateria dedicata alla protezione dei contenuti locali. La coalizione beneficerà delle connessioni con l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), un’altra organizzazione di successo nel contrasto alla pirateria.

La coalizione anti-pirateria sudcoreana ha focalizzato la propria attenzione su Noonoo TV, un sito di streaming pirata molto popolare che riceveva decine di milioni di visite ogni mese. Nonostante il programma di blocco degli ISP, Noonoo TV riusciva a eludere le misure di contrasto grazie all’utilizzo di nuovi domini. Con sorpresa, il sito si è sorprendentemente auto-eliminato dopo poche settimane, citando i costi insostenibili di banda e le pressioni ricevute da varie direzioni come motivazioni per la chiusura. Nonostante ciò, i pirati informatici hanno lanciato un nuovo sito chiamato Noonoo TV Season 2.

Di fronte alla comparsa di Noonoo TV Season 2, il Ministero della Scienza e delle TIC ha annunciato una “forte risposta”. Il ministero ha già richiesto alla Korea Communications Commission di accelerare la decisione sull’illegalità e la violazione del copyright di Noonoo TV Season 2. Una volta ottenuto il via libera, saranno adottate misure di blocco più efficaci per interrompere il servizio. Il ministero prevede di migliorare il sistema di risposta, passando da un blocco giornaliero a blocchi multipli nel corso della giornata.

Il Ministero della Scienza ha anche annunciato l’intenzione di sviluppare una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale per il rilevamento automatico e la verifica di nuove versioni e siti sostitutivi dei siti pirata. Attualmente, la lotta alla pirateria si basa principalmente su attività manuali, ma l’introduzione dell’IA potrebbe rappresentare un’evoluzione significativa. Il governo sudcoreano si impegna a collaborare con il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, la Korea Communications Commission e l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale per proteggere i contenuti locali e promuovere un uso legale delle piattaforme di streaming.

La pirateria online rappresenta una minaccia significativa per l’industria dei contenuti sudcoreana, ma il governo sta adottando misure concrete per contrastarla. L’introduzione di un sistema anti-pirateria basato sull’intelligenza artificiale rappresenta un passo avanti verso una soluzione più efficace. Inoltre, la collaborazione tra emittenti, produttori di contenuti e organizzazioni come l’ACE mostra una volontà comune di proteggere i diritti e promuovere un ambiente digitale sicuro per i consumatori. È fondamentale che tutti i cittadini si astengano dall’utilizzare siti pirata e sostengano l’industria dei contenuti, che rappresenta un motore di crescita per il paese.