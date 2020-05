Linus Torvalds passa a AMD dopo 15 anni di CPU Intel

Nel suo ultimo post settimanale della serie State of the Kernel, dov’è stata annunciata la release del kernel Linux 5.7 rc7, Linus Torvalds ha annunciato di aver aggiornato il proprio PC principale passando ad una CPU AMD dopo ben 15 anni di fedeltà ad Intel.

Il creatore di Linux e Git ha da poco cambiato il suo PC principale. Quale sarebbe la grande notizia? Negli ultimi 15 anni di aggiornamenti del proprio computer, Linus Torvalds ha mantenuto sempre una costante nelle sue build: la CPU a marchio Intel. Oggi sembra dunque essere la fine di un’epoca, il papà di Linux è passato al “lato oscuro della forza” con una CPU AMD Threadripper 3970X basata su architettura Zen 2.

Torvalds ha affermato: “In effetti, la più grande notizia di questa settimana per me è stata proprio quella di aver aggiornato la mia macchina principale e, per la prima volta in circa 15 anni, il mio desktop non è basato su Intel. No, non sono ancora passato ad ARM, ma ora ho un AMD Threadripper 3970x. Le mie build di test ‘allmodconfig’ sono ora tre volte più veloci di prima, il che non ha molta importanza in questo momento durante il periodo di calma, ma noterò sicuramente l’aggiornamento durante la prossima finestra di merge“.

Il Threadripper 3970X, supportato dalle schede madri TRX40 con socket sTRX4, è una CPU impressionante dotata di ben 32 core / 64 thread dalla frequenza base di 3,7GHz che può raggiungere picchi di 4,5GHz in boost. Realizzata negli stabilimenti TSMC con un processo produttivo FinFET a 7nm è una delle CPU dedicate agli appassionati più interessante presentata sul mercato negli ultimi anni.

Viste le migliori prestazioni delle recenti CPU AMD in carichi di lavoro multicore non è difficile credere all’affermazione di Linus dove vanta una diminuzione dei tempi di compilazione di un fattore pari a tre. Detto questo, non conosciamo la configurazione precedente basata su CPU Intel quindi è difficile per noi fare un paragone oggettivo.

Nel testo pubblicato è possibile anche notare come Torvalds sia sempre più interessato a soluzioni basate su micro architettura ARM che però al momento non possono essere ancora paragonate in potenza a soluzioni desktop di altissimo livello come i Threadripper di AMD.