L'investimento di Amazon su Anthropic ora sale a 8 miliardi di dollari

Amazon investe ulteriori 4 miliardi di dollari in Anthropic, ampliando la loro collaborazione nell'intelligenza artificiale. L'accordo prevede un maggiore utilizzo delle tecnologie AWS Trainium e Inferentia per l'addestramento dei modelli AI di Anthropic, consolidando AWS come partner chiave nello sviluppo di AI avanzata.

Questa espansione della partnership segue il successo dell'integrazione dei modelli Claude di Anthropic in Amazon Bedrock (il serivzio di AWS che offre modelli completamente gestiti di fondazione ad alte prestazioni delle principali aziende di IA), ampiamente adottati da numerose aziende.

L'accordo rafforza l'ecosistema AWS per imprese e organizzazioni governative.

L'obiettivo è spingere i confini dell'innovazione nell'intelligenza artificiale generativa, offrendo nuovi livelli di personalizzazione e sicurezza per i clienti. Matt Garman, CEO di AWS, ha dichiarato: "Questa partnership spinge i limiti dell'innovazione nell'intelligenza artificiale generativa, permettendo nuovi livelli di personalizzazione e sicurezza per i clienti Bedrock".

Anthropic ha recentemente lanciato Claude 3.5 Haiku e Claude 3.5 Sonnet, modelli linguistici avanzati ora disponibili su Amazon Bedrock. Questi modelli rappresentano un significativo passo avanti, offrendo funzionalità esclusive per la personalizzazione ai clienti AWS.

Le prestazioni migliorate di questi modelli stanno attirando clienti di alto profilo come Pfizer, Siemens e Zendesk, dimostrando la loro efficacia in settori diversificati dalla sanità alla tecnologia.

La collaborazione si estende alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie che stabiliscono nuovi standard in termini di sicurezza ed efficienza. Nel 2024, Anthropic ha raggiunto traguardi significativi nella ricerca sui modelli linguistici di grandi dimensioni, posizionandosi tra i leader globali del settore.

Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha sottolineato: "La collaborazione con Amazon ha accelerato la diffusione delle capacità avanzate dei modelli Claude, rendendoli accessibili a milioni di utenti in tutto il mondo".

Questo progresso non solo rafforza la posizione di Anthropic nel settore dell'IA, ma offre vantaggi tangibili a un'ampia gamma di clienti, promettendo ulteriori innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale generativa.